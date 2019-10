"Deberíamos instaurar los premios “Más pesado que una vaca en brazos”"

Este fin de semana, en las afueras del bello pueblo pirenaico de Sallent de Gállego, me tropecé con una vaca. Enorme. Hacía tiempo que no me encontraba cara a hocico con una vaca, y me acordé del dicho popular que dice más pesado que una vaca en brazos. Cierto. Y en estos tiempos en que se dan premios por casi todo, deberíamos instaurar los premios nacionales e internacionales “Más pesado que una vaca en brazos”.

El premio Internacional “Más pesado que una vaca en brazos” debería ser para Boris Johnson, el primo pobre de Donald Trump, que se pasó varias semanas asegurando que mañana, 31 de octubre, Reino Unido saldría de la Unión Europea, con o sin acuerdo, a no ser que el aplazamiento se produjera por encima de su cadáver. Ignoro lo que sucederá mañana, pero no parece que quiera morirse, porque se va a presentar a las elecciones del 12 de diciembre y no se conoce el caso de un muerto que haya intervenido en una campaña electoral. Bueno, aquí lo ha logrado Pedro Sánchez con Franco, pero es que Pedro Sánchez se sale, incluso en las encuestas.

El premio nacional de España “Más pesado que una vaca en brazos” tendría que recaer, por los indudables méritos contraídos, en don Joaquín Torra, haciéndolo extensivo a sus colegas de pesadez vacuna, que según acertado criterio de Antonio Naranjo hablan igual que peroran las gentes que pertenecen a alguna secta. Ayer, por ejemplo, escuché a una ciudadana que entrevistó Herrera perteneciente a la secta y era algo así como oír los razonamientos metafísicos de Caperucita Roja de la Iglesia de la Cienciología, pasada por Tarrasa. Me encantó. Casi tanto como los rectores de las universidades protagonizando la gran bajada de pantalones, bueno de pantalones y faldas, no nos vayan a acusar de machistas. No, no, a la hora de protagonizar la ignominia, se comportan con la misma abyección, con idéntico servilismo, tanto los rectores, como las rectores. Eso de ponerse a dialogar con encapuchados, no se veía ni en el Ku-Klux-Klan, porque esos incendian y no dialogan. La secta se ha apoderado también de la universidad, que siempre fue lo contrario a las sectas, excepto en la abandonada Cataluña -abandonada también en el aspecto educativo- porque según escuché a Cayetana Alvarez de Toledo, en el club siglo XXI, antes de ayer, la Alta Inspección Educativa no está compuesta por decenas y decenas de inspectores, sino por una persona. Una sola persona para toda la autonomía catalana.