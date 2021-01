Luis del Val: "Si Navalni muere sin que Europa tuerza el gesto, Putin se merendará Ucrania"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los escenarios mundiales de la actualidad, que son los de siempre: EE.UU. y Rusia

"En medio de esta tragedia, que nos deja centenares de muertos todos los días, y miles de contagiados, es bastante difícil levantar la vista para observar lo que ocurre más allá. Y ocurren cosas. Hoy, por ejemplo, el hijo de papá deja de jugar al balón, pero no se lo puede llevar a casa, porque no era suyo, y los demás seguirán jugando a la Democracia, tras la toma de posesión de Biden.

Ayer, mi buen amigo, Salvador Sostres, decía que Trump había sido un buen presidente de Estados Unidos. Me permito corregir la preposición: puede que haya sido un buen presidente PARA Estados Unidos, pero el mérito de no intervenir en ningún conflicto bélico es cuestionable. Hace bastantes años, cuando en este país se estaba enhebrando la Transición, un embajador de Estados Unidos me dijo que cuando su país intervenía en un conflicto bélico casi todos los países se preguntaban porqué había intervenido Estados Unidos. Pero que cuando no intervenía, y la situación tiránica o monstruosa se prolongaba, casi todos los países se preguntaban porqué no intervenía Estados Unidos.

Europa, la vieja puta, como la llamaba el fallecido Pedro Rodriguez, se acostumbró a que en el orden mundial Estados Unidos pusiera los dólares y los muertos, y después de Trump, creo que es difícil que eso vuelva a ser así. Lo que no es difícil de entender es que Rusia, con el ex agente de la KGB como máxima autoridad, ha cambiado poco. Y en esta sociedad tan despreocupada como mansa, un héroe llamado Navalni, tras salir airoso del envenenamiento, ha vuelto a Rusia y, claro, el frustrado jefe, ha ordenado que lo detuvieran apenas bajó del avión. Con una periodista, que no halagaba a Putin, sucedió lo mismo: primero la envenenaron, no lograron matarla y, a continuación la asesinaron, porque las balas son más efectivas que el veneno.

La izquierda europea, tan entusiasta en las críticas contra Estados Unidos, no la veo excesivamente motivada ante la acción de este héroe, pero si Putin se sale con la suya, y Navalni muere, sin que la Unión Europea tuerza el gesto, a continuación se merendará Ucrania, y eso puede ser el principio, a no ser que Biden piense que no sería nada bueno que Rusia se meriende media Europa, y a los chinos tampoco les convenga.

Y todo ello, aunque cueste mucho levantar la vista, nos va a afectar".

