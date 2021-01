Luis del Val: "Dejen de contar muertos como si fueran caquitas de perro. Son personas"

Luis del Valpide al Gobierno en la imagen del día de "Herrera en COPE" que se ponga a trabajar de una vez:

"Cuentan que un vecino de Noé, cuando le vio cortando maderas para construir el arca, le aconsejó que no se preocupara, porque iban a ser cuatro gotas. Luego, vino el Diluvio. Me acuerdo de la respetuosa ocurrencia, porque desde marzo del año 2020 venimos escuchando que esto van a ser cuatro gotas, que habrá unos cuantos casos puntuales, que no sobreactuemos con las mascarillas, y que más mata el machismo que el virus.

Pero en jornadas como esta, cuando las aguas están desbordadas, me pregunto si no será ya el momento de ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar es dejar de lado la Publicidad y la Propaganda, porque las riadas -y lo sé porque las he conocido de cerca- lo dejan todo perdido de barro, sucio, y arrastran enseres y animales. Por favor, el candidato a presidente de la Generalidad y ministro de Sanidad en funciones, que se olvide de la candidatura, y se ponga a recabar datos, si es cierto o no, que lo es, que la cepa de Brasil ataca incluso a los que han pasado la covid, y tomen medidas con los vuelos procedentes de Brasil.

Por favor, que los sindicatos con alma de cántaro, no se pongan ahora con subidas salariales, porque los ERTES son pan y subsidio para hoy, y hambre y despido para mañana, no por el egoísmo patronal, sino porque hay hoteles, por ejemplo, que están perdiendo dinero desde mediados de abril, y un alto porcentaje no podrán resistir otra temporada perdida.

¡Pónganse a trabajar, por favor!

Por favor, antes de que se nos ordene apretarnos el cinturón, recorten algún gasto para dar ejemplo y moral, y supriman algunas de esas más de mil plazas de asesores, que por la mañana no hacen nada y, por la tarde, lo pasan a limpio. Den ejemplo usando menos el coche oficial y cierren alguno de esos chiringuitos inútiles, que sólo sirven para estudios bobos por los que cobran un grupo de amiguetes.

Por favor, dejen de contar muertos como si fueran caquitas de perro -que son personas- y olvídense de la imagen, de las relaciones públicas y del cálculo electoral, porque a la ruina sentimental de las pérdidas humanas se va a sumar la ruina económica de un paro apabullante que va a dejar a cientos de miles de familias, en el límite de la indigencia.

Por favor, por favor, no ya por nosotros, sino por ustedes mismos, pónganse de una puñetera vez a trabajar, que el Diluvio ya ha llegado".

