"En Barcelona ha habido un aquelarre de presos y admiradores. Todo pagado por nosotros"

Parte de los ciudadanos franceses que estaban en China ya se encuentran en su país, y parece que, entre hoy y mañana, se repatriarán el resto de franceses y los británicos. ¿Y los ciudadanos españoles? Mal, gracias. No saben nada, pero tampoco lo sabe el ministro de Sanidad, que ha dicho que se decidirá como mejor proceda. Por favor, que llamen enseguida a José Luis Ábalos, ministro de aeropuertos y vuelos nocturnos. Si él es capaz de solucionar una crisis diplomática, a cualquier hora de la madrugada, no importa la hora que sea en China que él va allí, y con sus amables modales, con esa ausencia de petulancia que le caracteriza, lo arregla en un plis plás, e incluso se trae unos rollitos de primavera, debidamente auscultados.

A la ministra de Exteriores, no, por favor, que ya se ve que es una mandada. “Véte a la Casa de América a recibir a Guaidó”. Y va. “Quédate en el Ministerio y no salgas, y que Ábalos se encargue de lo de Venezuela”. Y se queda. “No hables con los chinos, que esto lo coordinará Sanidad”, y no habla con nadie. Tiene un currículum impresionante, pero casi impresiona mucho más su obediencia. Chencho Arias, que ha trabajado codo a codo con algunos ministros de Asuntos Exteriores, me reconocerá que esto no es lo habitual. Vamos, me imagino a Paco Fernández Ordoñez en esa situación, y supongo que hubiera tardado en estar en su casa de Santa Pola, lo que hubiera tardado su coche en llegar.

Pero si en el Exterior tenemos a Ábalos, en el interior hay mucha animación. Ayer, por ejemplo, hubo un aquelarre en Barcelona de presos y admiradores, que era algo así como una mezcla de mitin y fiestas patronales, todo pagados por nosotros. Los desplazamientos de los presos, las escoltas, los sueldos de los diputados autonómicos, todo a nuestro cargo. ¡Qué fiesta! Y, hoy, por si faltara algo, hay pregón del inhabilitado, que no sabemos si será pregón de elecciones o el cansino “lo tornarem a fer”, que es algo así como un refrán, ya se sabe que, si no se te ocurre algo original sobre cualquier asunto, echas mano de un refrán.

Por si faltara poco, el Tribunal de Cuentas, que va a lo suyo, y no hace ni puñetero caso de que el Jefe ha dicho que hay que desjudiciarlo todo, les pide 4 millones de euros de fianza al Prófugo y parte de la pandilla, por su responsabilidad en el manejo del dinero de los contribuyentes. Ahora bien, con la misma liberalidad que compraban urnas o abrían embajadas -¡será por dinero!- seguro que los secesionistas echan mano a su cartera y cubren los 4 millones de euros. O no, que diría Rajoy. En fin, que visto el panorama, casi me dan envidia los españoles que están en China, tan lejos de este aquelarre.