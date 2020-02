La canción de hoy de Herrera: ‘Can’t give you anything’ de The Stylistics

Esta mañana despertamos con la canción del día de ‘Herrera en COPE’ y una balada de The Stylistics: ‘Can’t give you anything’

“Es la historia de una canción…

Érase una vez un grupo de Filadelfia llamado The Stylistics. Tenían clase, gusto, las baladas con el falsete de Russell Thompkins eran una delicia, puro sonido de Filadelfia: ‘Can't give you anything’, ‘No puedo darte cualquier cosa’.

Soy un tipo ordinario

Y mis bolsillos están vacíos

Pero tú y yo hasta que muera

No puedo darte nada más que mi amor…”

Letra de la canción ‘Can’t give you anything’ de Stylistics

If I had money Id go out

Buy you furs, dress you like a queen

And in a chauffeured limousine

Wed look so fine

But Im an ordinary guy

And my pockets are empty

Just an ordinary guy

But Im yours till I die

I cant give you anything

But my love, but my love

I cant give you anything

But my love, but my love

I cannot promise you a world

Cant afford any fancy things

I cannot buy you diamond rings

No string of pearls

But my devotion I will give

All my love just to you, girl

My devotion I will give

For as long as I live

I cant give you anything

But my love, but my love

I cant give you anything

But my love, but my love

I cant give you anything

But my love, but my love