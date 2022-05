La canción del día de Herrera: ‘True love’ de Bing Crosby

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘True love’ de Bing Crosby.

“Es la historia de una canción…

En el 56 Cole Porter creó esta melodía para la película ‘Alta sociedad’ que protagonizaba Grace Kelly. Bing Crosby canta este ‘True love’, que es una delicia mañanera. La voz es un guante

Amor verdadero

Debe ser amor verdadero

Ningún otro puede romper mi corazón como tú









Letra de la canción ‘True love’ de Bing Crosby

Suntanned

Windblown

Honeymooners at last alone.

Feeling far above par.

Oh, how lucky we are!

While I give to you

And you give to me,

True love, true love.

So on and on

It'll always be,

True love, true love.

For you and I

Have a guardian angel

On high, with nothin' to do.

But to give to you

And to give to me,

Love forever true.

For you and I

Have a guardian angel

On high, with nothing to do.

But to give to you

And to give to me,

Love forever true.

Love forever true.





