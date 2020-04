La canción del día de Herrera: ‘No puedo quitar mis ojos de ti’ de Matt Monro

Una melodía romántica para este miércoles, otro de los días de cnfinamiento, en la canción del día de 'Herrera en COPE': 'No puedo quitas mis ojos de ti' de Matt Monro.

“Es la historia de una canción…

Allá por el año 67 compuso Bob Gaudio para que la cantara Frankie Valli y fuera un éxito mundial. Dos años después llegó un cantante inglés extraordinario, cantante británico, con un gran sentido del swing se hizo una versión en español llamándole no puedo quitar mis ojos de ti era el maravilloso Matt Monro

Qué delicia escuchar de vez en cuando a Matt Monro

Letra de la canción ‘No puedo quitar mis ojos de ti’ de Matt Monro

No puedo creer que es verdad

Que tanta felicidad

Haya viajado hasta mí

Y simplemente aprendí

Que el cielo siento alcanzar

Pensando que voy a amar

Por eso no puedo así

Quitar mis ojos de ti.

Tú tienes que perdonar

Mi insolencia al mirar

Toda mi culpa no es

Me he enamorado esta vez

Difícil es ser y existir

Sin ti no quiero vivir

Por eso no puedo así

Quitar mis ojos de ti.

