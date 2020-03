La canción del día de Herrera: ‘Only you’ de John Lennon y Ringo Starr

En esta nueva mañana de confinamiento recordamos en la canción del día de 'Herrera en COPE' uno de los clásicos pero con una versión que te va a sorprender: 'Only you' de John Lennon y Ringo Starr.

“Es la historia de una canción…

Era 1974, ya hacía días que se habían separado los Beatles y John Lennon convenció a Ringo Starr para que hiciera una versión especial del ‘Only You’, aquella canción de Buck Ram del año 55 que habían hecho muy popular The Platters, la verdad es que fue un gran éxito, su primer gran éxito y no el único

¡Qué manera de darle la vuelta a una canción!. La idea de Lennon que tocó la guitarra e hizo los coros en esta grabación acompañado del impagable Harry Nilsson fue muy rentable para Ringo Starr. Lennon apoyo mucho a Ringo a lo largo de su vida, a pesar de que un buen día cuando le preguntaron si Ringo era el mejor batería del mundo él comentara que ni siquiera había sido el mejor batería de los Beatles.

Letra de la canción ‘Only you’ de John Lennon y Ringo Starr

Only you

Can make this world seem right

Only you

Can make the darkness bright

Only you and you alone

Can thrill me like you do

And fill my heart with love for only you

Only you

Can make this change in me

For it's true

You are my destiny

When you hold my hand, I understand

The magic that you do

You're my dream come true

My one and only you, only you

Only you and you alone

Can thrill me like you do

And fill my heart with love for only you

Only you

Can make this change in me

For it's true

You are my…

