La canción del día de Herrera: ‘I just called to say I love you’ de Pitingo

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’:‘I just called to say I love you’ de Pitingo.

“Es la historia de una canción…

Hace años creó una canción Stevie Wonder dedicada precisamente, bueno banda sonora de una película ‘La mujer de rojo’, ‘Solo llamo para decirte lo mucho que te quiero y te necesito’.

Y eso con el tiempo el singular, extraordinario, vibrante Pitingo lo tradujo y cantó con compás.

Letra de la canción ‘I just called to say I love you’ de Pitingo

Hay dias que

mi corazon,llora en silencio por la ausencia de tu voz

no perdere esta ocasion,y luchare para tenerte otra vez

No hay día gris,si estas aqui,seras mi sol y la razon para vivir

te llamare con ilusion,y en dos palabras conseguir tu corazon

I just called to say I love you

I just called to say how much I care

I just called to say I love you

And I mean it from the bottom of my heart

Si tú no estás,se acabara,las noches tiernas de pasion llenas de amor

Se apagara la inspiracion,y quedara sin terminar nuestra cancion

Si tú no estás,no existiran ni luz ni sol y romperas mi corazon

Y llamare con ilusion y en dos palabras conseguir tu corazon

I just called to say I love you

I just called to say how much I care

I just called to say I love you

And I mean it from the bottom of my heart

I just called to say I love you

I just called to say how much I care

I just called to say I love you

And I mean it from the bottom of my heart

Of my heart,of my heart..

