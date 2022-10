La canción del día de Herrera: ‘Al compás de tu latido’ de José Manuel Soto y Siempre Así

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Al compás de tu latido’ de José Manuel Soto y Siempre Así.

"Es la historia de una canción…

Hombre, es viernes. Nos merecemos a mi querido José Manuel Soto y a mis amigos íntimos de ‘Siempre Así’.

¡Qué buena manera de acabar una hora de un viernes!".









Letra de la canción ‘Al compás de tu latido’ de José Manuel Soto y ‘Siempre Así’

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al compás de tu latido tuve yo que acostumbrarme renunciando a muchas tuve que yo acostumbrarme renunciando a muchas cosas que adoraba recorrí los continentes nevegué los siete mares pero no he encontrado nada como tú...

aunque siempre fui bohemio soñador y aventurero vagabundo bicho raro y maleante he perdido mi etiqueta de galan y de poeta y voy a tener que darme solo a ti.....



y voy a tener que darme solo a ti...

porque tu eres la razon de mi alegria el aliento que me ayuda a superar los ingratos sin sabores de la vida la ilusion de cada dia al despertar el consuelo de una triste despedida el abrazo que me espera al regresar eres tu mi meta y punto de partida



mis amigos no me entienden este hombre no es el mismo se comentan en las barras de los bares porque a penas se emborracha no va al betis los domingos y no canta serenatas como antes.. me señalan con el dedo me acusan de renegado y me tachan de aburrido y camastron pero a mi me importa un bledo yo soy feliz a tu lado y por eso te dedico esta cancion....



y por eso te dedico esta cancion...

porque tu eres la razon de mi alegria el aliento que me ayuda a superar los ingratos sin sabores de la vida la ilusion de cada dia al despertar el consuelo de una triste despedida el abrazo que me espera al regresar eres tu mi meta y punto de partida

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Azzurro’ de Jaime Urrutia

La canción del día de Herrera: ‘Beryl’ de Mark Knopfler