La canción del día de Herrera: "Nights On Broadway" por Candi Staton

Aquí estamos

Here we are



En una habitación llena de extraños

In a room full of strangers



De pie en la oscuridad

Standing in the dark



Donde tus ojos no pueden verme

Where your eyes couldn't see me

Bueno, tenia que seguirte

Well, I had to follow you



Aunque no querías que lo hiciera

Though you did not want me to



Pero eso no impedirá que te ame

But that won't stop my lovin' you



No puedo alejarme

I can't stay away

Culpando a todo en las noches en Broadway

Blamin' it all on the nights on Broadway



Cantando canciones de amor

Singin' them love songs



Cantando canciones directas al corazón

Singin' them straight to the heart songs



Culpando a todo en las noches en Broadway

Blamin' it all on the nights on Broadway



Cantando esos dulces sonidos

Singin' them sweet sounds



A esa loca, loca ciudad

To that crazy, crazy town

Ahora en mi lugar

Now in my place



Hay muchos otros

There are so many others



De pie en la fila

Standin' in the line



¿Cuánto tiempo estarán entre nosotros?

How long will they stand between us

Bueno, tenia que seguirte

Well, I had to follow you



Aunque no querías que lo hiciera

Though you did not want me to



Pero eso no impedirá que te ame

But that won't stop my lovin' you



No puedo alejarme

I can't stay away

Culpándolo todo (culpándolo todo)

Blamin' it all (blamin' it all)



En las noches en Broadway (échale la culpa a las noches en Broadway)

On the nights on Broadway (blame it on the nights on Broadway)



Cantando canciones de amor

Singin' them love songs



Cantando canciones directas al corazón

Singin' them straight to the heart songs



Lo culpo a todo (lo culpo a todo)

Blamin' it all (I'm blamin' it all)



En las noches en Broadway (échale la culpa a las noches en Broadway)

On the nights on Broadway (blame it on the nights on Broadway)



Cantando esos dulces sonidos

Singin' them sweet sounds



A esa loca, loca ciudad (oh esas noches)

To that crazy, crazy town (oh those nights)

voy a esperar

I will wait



Incluso si toma una eternidad

Even if it takes forever



voy a esperar

I will wait



Incluso si lleva toda una vida

Even if it takes a lifetime



De alguna manera me siento por dentro

Somehow I feel inside



Nunca te fuiste de mi lado

You never ever left my side



Hazlo como era antes

Make it like it was before



Incluso si toma toda la vida, toma toda la vida, ooh

Even if it takes a lifetime, takes a lifetime, ooh

Lo culpo a todo (lo culpo a todo)

Blamin' it all (I'm blamin' it all)



En las noches en Broadway (échale la culpa a las noches en Broadway)

On the nights on Broadway (blame it on the nights on Broadway)



Cantando canciones de amor (sí, sí)

Singin' them love songs (yeah, yeah)



Cantando canciones directas al corazón (sí, lo estoy culpando a todo)

Singin' them straight to the heart songs (yeah, I'm blamin' it all)



Culpándolo todo (culpándolo todo)

Blamin' it all (blamin' it all)



En las noches en Broadway (échale la culpa a las noches en Broadway)

On the nights on Broadway (blame it on the nights on Broadway)



Cantando esos dulces sonidos (oh sí)

Singin' them sweet sounds (oh yeah)



A esa loca, loca ciudad (sí)

To that crazy, crazy town (yeah)

Lo culpo a todo (lo culpo a todo)

Blamin' it all (I'm blamin' it all)



En las noches en Broadway (échale la culpa a las noches en Broadway)

On the nights on Broadway (blame it on the nights on Broadway)



Cantando canciones de amor (sí, sí)

Singin' them love songs (yeah, yeah)



Cantando canciones directas al corazón

Singin' them straight to the heart songs



Lo culpo a todo (lo culpo a todo)

Blamin' it all (I'm blamin' it all)



En las noches en Broadway (échale la culpa a las noches en Broadway)

On the nights on Broadway (blame it on the nights on Broadway)



Cantando esos dulces sonidos (oh sí, sí)

Singin' them sweet sounds (oh yeah yeah)



A esa loca, loca ciudad (sí)

To that crazy, crazy town (yeah)