La canción del día de Herrera: 'My Cherie Amour' de Stevie Wonder y Donny Osmond

Una canción llamada 'My Cherie Amour' que se la escribe, es un clásico del soul, se la escribió Stevie Wonder en el 69 a una novia que había conocido y con el paso de los años y de muchas voces que la han ido cantando la recogió este antiguo ídolo de adolescentes que es Donny Osmond, que formó un grupo con sus cuatro hermanos. Es actor de Broadway, conductor de programas, un hombre elegante, inmaculado, "polite", que hace una versión correcta y magnífica para una mañana de jueves.

LETRA

La la la la la la

La la la la la la

My Cherie Amour, lovely as a summer's day

My Cherie Amour, distant as the Milky Way

My Cherie Amour, pretty little one that I adore

You're the only girl my heart beats for

How I wish that you were mine

In a cafe or sometimes on a crowded street

I've been near you, but you never notice me

My Cherie Amour, won't you tell me how could you ignore

That behind that little smile I wore

How I wish that you were mine

Maybe someday you'll see my face among the crowd

Maybe someday I'll share your little distant cloud

Oh, Cherie Amour, pretty little one that I adore

You're the only girl my heart beats for

How I wish that you were mine

La la la la la la

La la la la la la