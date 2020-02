La canción de hoy de Herrera: “I was born under a wandering star” (“Estrella errante”) de Lee Marvin

Terminamos la semana con uno de los grandes éxitos que nos ha dejado el cine. Esta vez en la canción del día de ‘Herrera en COPE’ de una BSO de una película estadounidense que desbancó al propio filme y se ha convertido en una de las canciones más tarareadas. Se trata de : “I was born under a wandering star” (“Estrella errante”) de Lee Marvin en ‘La leyenda de la ciudad sin nombre’.

“Es la historia de una canción…

Allá por el año 70, recogiendo un viejo musical del año 51, 'Paint Your Wagon', filmaron una película en la que se cumplió una de las cosas que a veces va a ser el cine: que es mucho más importante la banda sonora que el propio celuloide.

‘La leyenda de la ciudad sin nombre’ fue un fracaso de taquilla, pero en cambio su canción le ganó al ‘Let it be’ de los Beatles en el Billboard durante varias semanas. Una canción muy tarareada en la que el actor Lee Marvin que hacía de Ben Rumson interpretaba algo que hablaba de una “Estrella errante”.

Yo nací bajo una estrella errante

Las ruedas están hechas para rodar

Las mulas están hechas para cargar

Nunca he visto un programa que no apareciese mejor mirar atrás

Cuando llegue al cielo atadme a un árbol

Empezaré a deambular pronto sabréis donde estaré..."

Letra de la canción “I was born under a wandering star” (“Estrella errante”) de Lee Marvin en ‘La leyenda de la ciudad sin nombre’

I was born under a wandrin' star

I was born under a wandrin' star

Wheels are made for rollin'

Mules are made to pack

I've never seen a sight that didn't look better looking back

I was born under a wandrin' star

Mud can make you prisoner, and the plains can bake you dry

Snow can burn your eyes, but only people make you cry

Home is made for comin' from, for dreams of goin' to

Which with any luck will never come true

I was born under a wandrin' star

I was born under a wandrin' star

Do I know where hell is?

Hell is in hello

Heaven is goodbye for ever, it's time for me to go

I was born under a wandrin' star

A wandrin' wandrin' star

When I get to heaven tie me to a tree

Or I'll begin to roam, and soon you know where I will be

I was born under a wandrin' star

A wandrin' wandrin' star