La canción de hoy de Herrera: ‘Tequila Sunrise’ de Eagles

Para esta primera hora de la mañana, la canción del día de ‘Herrera en COPE’ nos ayuda a encontrarnos con un bello amanecer gracias a los Eagles y su ‘Tequila Sunrise’

“Es la historia de una canción…

Don Henley y Glenn Frey en el año 73 publicaron el segundo disco de Eagles como líderes de la banda y contaban la historia de un amanecer después de haber bebido tequila durante toda la noche, era otro amanecer con tequila: 'Tequila Sunrise'.

Aquel año 1973, los Eagles habían publicado su segundo álbum llamado ‘Desperado’. Forajido, bandido, que es la acepción en español.

Una bellísima melodía para un amanecer con tequila como el día de hoy…”

Letra de la canción ‘Tequila Sunrise’ de Eagles

It's another tequila sunrise

Starin' slowly 'cross the sky

Said goodbye

He was just a hired hand

Workin' on the dreams he planned to try

The days go by

Ev'ry night when the sun goes down

Just another lonely boy in town

And she's out runnin' 'round

She wasn't just another woman

And I couldn't keep from comin' on

It's been so long

Oh and it's a hollow feelin'

When it comes down to dealin' friends

It never ends

Take another shot of courage

Wonder why the right words never come

You just get numb

It's another tequila sunrise

This old world still looks the same

Another frame