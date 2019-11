La canción de hoy de Hererra: ‘You are my destiny’ de Paul Anka y Pati LaBelle

Para esta mañana del martes qué mejor que empezar con la canción del día de ‘Herrera en COPE’, una balada que nos trae el dúo Paul Anka y Pati LaBelle: ‘You are my destiny’.

“Es la historia de una canción…

‘You are my destiny’ (‘Tú eres mi destino’), es una copla que creó Paul Anka en el 57 -tiene mi edad, unos cuantos años- y esta es una forma de hacer de una melodía antigua gracias a una extraordinaria producción, gracias a un extraordinario arreglo, algo prácticamente sublime.

La compañía de Patti LaBelle también hace lo suyo”.

Letra de la canción ‘You are my destiny’ de Paul Anka y Patti Labelle

You are my destiny

You share my reverie

You are my happiness

That's what you are

You have my sweet caress

You share my loneliness

You are my dream come true

That's what you are

Heaven and heaven alone

Can take your love from me

'Cause I'd be a fool

To ever leave you dear

And a fool I'd never be

You are my destiny

You share my reverie

You're more than life to me

That's what you are

You are my destiny

You share my reverie

You are my happiness

That's what you are.