La canción del día de Herrera: ‘Too young’ de George Benson y Judith Hill

Una maravillosa melodía en la canción del día de 'Hererra en COPE': ‘Too young’ de George Benson y Judith Hill.

“Es la historia de una canción…

‘Too young’ (‘Demasiado joven’) en el despertar de los años 50 alguien compuso esta preciosidad para que la llevara con su melancólica voz adelante Nat King Kole.

Pasaron los años y alguien que es un monumento al buen gusto George Benson hizo esta versión acompañado de Judith Hill.

No somos demasiado jóvenes para saber que este amor durará

Cuando los años pasen y quizá todos los demás recordarán

Que no éramos muy jóvenes para amar..."

Letra de la canción ‘Too young’ de George Benson y Judith Hill

They try to tell us we're too young

Too young to really be in love

They say that love's a word

A word we've only heard

But can't begin to know the meaning of

And yet we're not too young to know

This love will last though years may go

And then someday they may recall

We were not too young at all

And yet we're not too young to know

This love will last though years may go

And then someday they may recall

We were not too young at all

