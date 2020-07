La canción del día de Herrera: ‘Sunny’ de James Brown & Dee Felice Trio

Para este martes en la canción del día de 'Herrera en COPE' una versión de una de las mejroes canciones: 'Sunny’ de James Brown & Dee Felice Trio

“Es la historia de una canción…

Esta es una, posiblemente, de las mejores 100 canciones de un siglo. Este ‘Sunny’ que creo Bobby Helms allá por 1963. Esta canción tiene miles de versiones, pero hoy me he quedado con esta de James Brow.

El rey delfFunky, del soul y de tantas otras cosas, James Brown

Letra de la canción ‘Sunny’ de James Brown & Dee Felice Trio

Sunny, yesterday my life was filled with rain.

sunny, you smiled at me and really eased the pain.

the dark days are gone, and the bright days are here,

my sunny one shines so sincere.

sunny one so true, i love you.

Sunny, thank you for the sunshine bouquet.

sunny, thank you for the love you brought my way.

you gave to me your all and all.

now i feel ten feet tall.

sunny one so true, i love you.

Sunny, thank you for the truth you let me see.

sunny, thank you for the facts from a to c.

my life was torn like a windblown sand,

and the rock was formed when you held my hand.

sunny one so true, i love you.

Sunny

Sunny, thank you for the smile upon your face.

sunny, thank you for the gleam that shows its grace.

youand're my spark of natureand's fire,

youand're my sweet complete desire.

sunny one so true, i love you.

I love you.

i love you.

i love you.

i love you.

i love you.

i love you.

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

