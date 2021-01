La canción del día de Herrera: ‘Sing’ de The Carpenters

Una melodía infantil en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Sing’ de The Carpenters.

“Es la historia de una canción…

Algunos dicen que es una canción un tanto ñoña, pero al contrario, es una canción llena de ilusión para una mañana como la de este jueves.

La creó en 1971 Joe Raposo, compuso esta canción ‘Sing’ para Sesame Street -Los Teleñecos- después hubo una versión de Barbra Streisand pero aquella que llegó hasta el éxito fue la que en 1973 aupó la voz de Karen Carpenter y su hermano Richard.

Letra de la canción ‘Sing’ de The Carpenters

Sing, sing a song

Sing out loud

Sing out strong

Sing of good things not bad

Sing of happy not sad

Sing, sing a song

Make it simple to last

Your whole life long

Don't worry that it's not

Good enough for anyone

Else to hear

Just sing, sing a song

Sing, sing a song

Let the world sing along

Sing of love there could be

Sing for you and for me

Sing, sing a song

Make it simple to last

Your whole life long

Don't worry that it's not

Good enough for anyone

Else to hear

Just sing, sing a song

(Just sing, sing a song)

Just sing, sing a song

