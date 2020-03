La canción del día de Herrera: ‘Have you ever seen the rain’ de Rod Stewart

Despedimos la semana con un poco de rock y una melodía homenaje en la canción del día de 'Hererra en COPE': 'Have you ever seen the rain' de Rod Stewart.

“Es la historia de una canción…

‘Have you ever seen the rain’ (‘Tú has visto caer la lluvia’) es una canción de John Fogerty de los Creedence Clearwater Revival revival del año 1970. Tiene todo el contexto, tiene toda la idea, tiene todas la forma y todo el mensaje de la guerra del Vietnam. Y especialmente de la oposición de los jóvenes, californianos, neoyorquinos, estadounidenses en general a marchar aquella guerra tan lejos y tan cruel.

Hay quien decía que "has visto caer las gotas de lluvia", en realidad quería decir "has visto caer las bombas sobre el Vietnam".

Esta es una versión magnífica que hizo Rod Stewart.

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia?

¿Vienes, en un día soleado?..."

Letra de la canción ‘Have you ever seen the rain’ de Rod Stewart

Someone told me long ago

There's a calm before the storm

I know

It's been comin' for some time

When it's over, so they say

It'll rain a sunny day

I know

Shinin' down like water

I want to know, have you ever seen the rain?

I want to know, have you ever seen the rain

Comin' down on a sunny day?

Yesterday, and days before

Sun is cold and rain is hard

I know

Been that way for all my time

Till forever, on it goes

Through the circle, fast and slow

I know

It can't stop, I wonder

I want to know, have you ever seen the rain?

I want to know, have you ever seen the rain

Comin' down on a sunny day?

Yeah!

I want to know, have you ever seen the rain?

I want to know, have you ever seen the rain

Comin' down on a sunny day?