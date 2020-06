Herrera en COPE (08/06/2020) - De 10 a 11

ya son las 19 minutos de la mañana a la aparición de ese bicho que podría ser un cocodrilo o un tío arrastrándose no se sabe en el Pisuerga ustedes aquella canción se va el caimán se va el caimán se va para Tordesillas ya pues eso pues él se va a saber si alguno de ustedes lo ha visto alguien ha tenido trato con cocodrilos los dos en casa Antolina con un bolso pero bueno voy a preguntar qué tal va hoy Goyo González buenos días bien aquí pintando las paredes con tu nombre mi amor porque este fin de semana se han abierto lo que para mí son tres templos el pis en el Reina Sofía y la gran pinacoteca tienen 4 tuyo que no donde yo mejor apaga cuando hacía Pellas en el colegio y alguna vez lo he contado me iba al Museo del Prado y eso no es broma con mi amigo Isidoro que era mi compañero de banco solo lo hicimos dos veces pero fue muy interesante porque nos pegábamos al grupo de turistas que con el guía correspondiente Iván repasando los distintos cuadros de los grandes maestros del Prado y ahí estaba yo de niño y hoy me he puesto para celebrarlo una camisa de seda estampada con un fresco barroco ahora bien no desconozco la autoría por eso lanzo un reto a los oyentes a mis seguidores en Twitter ver si alguno de ellos que tenga más cultura pictórica que yo me sabe decir a qué fresco corresponde yo veo muchos motivos religiosos con la creación no tiene nada que ver con la Capilla Sixtina ni mucho menos hay angelitos gordos todos esos personajes que suelen aparecer en estos frescos para acompañar la camisa que va multicolor te tengo un pantalón marrón chocolate con leche Nestlé extrafino es el color exacto de esa famosa tableta de chocolate es de orange una línea que Hugo Boss puso en marcha para los que jugaban al gol y unas Adidas country marrones con franjas naranjas un reloj luxury de Swatch con caja de bronce y gafas como siempre Tom Ford Havana pero con puente metálico plateado con cuadros y está todo lo que llevo pero para eso hay que una elegancia innata y cómo va bueno pues Conjunto Primavera Verano que es mambito y ahora lo llaman como kimono pero es una blusita larga porque como hace un poquillo fresco así normal una cosa y mi Marijose es que yo no sé para qué me haces esa pregunta hijo pues camiseta buzos y malla y una camiseta hizo malla y un chichón en la cabeza y nada yo llevo ropa de deporte porque luego me voy a hacer deporte pero quería yo antes que nada mandar un recuerdo de aquí a Pepe Martín que ha muerto y el fallo que nos marcó nuestra infancia con el conde Montecristo Factory una de las voces más bonitas voces masculinas más bonitas y luego está el tema de la manifestación de Madrid que no quiero no la no la de el racismo no la que hubo en la puerta del Prado donde había pancarta que hacía menos Goya y más bollos y vosotros reír en los Goyas los relevos en Padrón pero con buena mano y cómo va hoy pero con coderas y me vas a entender en Madrid todavía no pero ya hay muchos lugares por ejemplo en Bilbao dónde se puede ir a poderse en una barra que no hay cosa más maravillosa para algunos como nosotros cierto o falso cierto cierto aquí ya podemos en Sevilla Navarra bueno bueno muestra su directora no es de barra de hacer dentro de poco ya le he prometido a María Luisa un paseo por dos o tres más buenas que yo uvas abrirán y bueno yo voy con la camiseta de la Unión Deportiva Logroñés goles pues hoy andamos con el tema del cocodrilo que parece ser anda por ahí pululando por España y qué impresiones he dicho porque quién más quién menos tiene algún amigo que tiene algún animal exótico pero claro de ahí a que aparezca un bicho de estos a ir larga distancia aunque eso sí todo el mundo que tiene un bicho raro es como el amigo de Agustín Jiménez lo que tienes el pie te los has visto que van a ir como que no disfrutan de las mascotas tantos días picando que no pasa nada control no te voy a dar si no me atan yo no te doy como que no hace nada yo he visto a Fran de la jungla todo estará empachado primos los teléfonos de los fósforos pero antes quieres que escuchemos un debate que crece entre los fósforos efectiva para la resonancia porque acabas de hablar de que llevas la camiseta del Logroñés bueno desde que soltaste que vas a sortear las camisetas no paran de llamar y dejar mensajes eso si hay quien romanticismo como él ya lo vais a entender y quiénes más práctica como ella lo de menos sería el equipo lo demás es que fuera firmada por puesto nombre hola buenos días yo quería hacerle una preguntita en Herrera las camisetas que va a subastar las la vara no porque yo le admiro muchísimo pero todo tiene un límite el sudor también el resto biológico también soy lo más chistes porque me dio tarjeta por la colonia después de correr de un olor muy desagradable de los cuerpos las comunidades que si habían quedado atrás del paso de fase y el resto entran en la tercera camino de lo que llaman la nueva normalidad que esa normalidad pero bueno salir de casa pero la realidad es otra no sabemos que podemos hacer ni en qué fase estamos ya tenemos un lío tremendo sobre todos los que somos de una zona pero vivimos en otra ya ni te cuento tal y como lo cantan y lo Mariano y Jaimito Mariano 185 y Jaimito Borromeo corre ya tiene tan lío que no es adecuado tiene que salir tiene que tomar algo y qué fase está está muy complicado muy complicado está complicado complicado pero bueno poco a poco poco a poco poco a poco siete de cada diez españoles han iniciado y abandonado una dieta o un cambio de alimentación durante la cuarentena guerrera y últimamente no estás contando nada eh de platos que estás preparando una un pelo tuvo un pelotudo de papas jamón y huevo muy rico es una patata por el pelador por el rallador de tomate cortas muy de jamón Bates un huevo y todo eso la sierra con dos cucharas coges haces así un pelotón ciclo de ESO y lo frías está muy rico qué buena pinta pero bueno qué tontería esa cabeza que tiene por aquí de compartir techo claro porque por ejemplo ella o el quieren hacer dieta y la otra persona no es lo que les pasa a Paco y a Maite que Paco estar todo estando que pasa que antes cuando comía estado enfermo o qué mírate algo hoy tenemos hamburguesas de tofu con guarnición de quinoa y sola esto qué mierda echarte un pedazo de hamburguesa y pego dos arca que se quería morir animalito datos que te estás poniendo muy gordo es que mira la barriga te está echando qué barriga ni barriga están dando ganas de estar tanto a saltar la comba en la puerta de comisaría que me arresten y me meta entrada en el calabozo por lo menos son tres días sin aguantar a mi mujer y a base de bocadillo de chopped ay gracias porque la primera semana si vamos a tope como con la gimnasia pero luego ya ya la cuarentona vacío nos pisos de estudiantes que regresaron a casa de sus padres ahora surge el dilema de cuando volver esas para niñas por eso hay quien apuesta me refiero a los chavales por seguir en casa de sus padres claro esto conlleva ciertos problemas serpiente tu padre que si te podía ir con un círculo que se pone cada noche si tuviera por ahí toda la noche estoy como un gato en un taller allí pero qué pasa que estaba acordándome yo Herrera lo de la chaqueta que te pidió tu hija el jueves al final qué pasó con la chaqueta pues se la puso ha hecho unas fotos y son unas fotos de huesos pero eso lleva el problema que los directores del catálogo pan decía su padre le queda mejor seguro que ella ropa interior y encima la chaqueta la chaqueta una chaqueta grande de repente os hacéis ropa interior y con la chaqueta de tu hija o sea al revés por donde guardia que maravillas semana madre por esa tensión que ha cantado y ha contado Herrera planeta jubero pero claro no todo el mundo lo ve así tal y como recuerda Joaquín Nieto buena que estamos allí todo junto y se dice pues estábamos triptongo triptongo merece la pena todo el mundo ordenador nos juega malas pasadas a veces pero bueno ahora ya está ya tenéis organizado Jacqueline Cochran ellos van a poder meter porque han parado y ha habido muchas lecciones nos han dicho que van a hacer cinco con cinco cambios no digo por los calores también por el calor era Sevilla Sevilla 20 jurar la Champions tienen que jugar esto tiene que jugar todavía una serie competiciones y el calor se pega fuerte vamos a ver hablando de celebración porque él es un superhéroe arriba hablando de él y hoy señoras y señores es el día de los Watusi claro claro por eso bueno cuando se trata esos lugares cargados de historias leyendas y cuentos que nos han contado desde pequeñitos en los océanos bueno algunos algunos no se cree muchas cosas de los océanos como nos recuerda Santi Rodríguez no me quiero ni imaginar lo que tuvo que hacer la madre con el rodaballo no me lo quiero ni imaginar o el caballito de mar que dices quién se lió con el caballo es bien verdad en verdad ahora celebraciones ayer fue el día mundial de la inocuidad de los alimentos sí sí bueno qué es por decir una forma fina pero viene siendo simplemente subrayar la importancia de la limpieza en los productos que nos metemos en la boca básico básico cosa que no se nos olvida con frecuencia sobre todo cuando vamos este año mira este año no nos va a pasar esto que le pasaba a Leo Harlem habían puesto de manzanas bien un burro con el rabo media hora dando las pero viaje bien derrocha las dejo acharoladas hijo me dicen dependiente gemela digo déjalo para Blancanieves de Xalapa Blancanieves ojo que no hace falta salir de España y que levante el dedo que no haya tomado una sangría con vaya usted a saber que que estaba en un barreño en las fiestas de un pueblo más nunca jamás Toni todo caso yo soy más de Cuenca mi madre cuidado qué levante el dedo ese es Carlos Tejedor apretando de Carlos que aquí pero que está en negrita así que si lo acabas de escuchar necesito ahora un chiste para este lunes de junio no muy mala baba el nombre del marido no lo pone no lo pone pero pero dice así tu marido eh a ver pónselo otra vez Natalia a ver si lo tiene de la semana eh cariño que te hace mucha gracia que te partes visto por el Duero eran o por donde pululaba por ahí muy muy muy raros que hemos encontrado en la vida o que convivir conviven con nosotros que alguno tiene mascotas exóticas mira he cogido un momentito porque me he dado cuenta la cantidad de pelis que hay de cocodrilos mandíbulas IB3 escucha criatura más antigua de la Tierra ha encontrado un nuevo hogar la he visto la he visto es buenísima pues ahora permítanos que vamos a hablar de la mutua su seguro subía y subía y se cambió a la mutua pero y luego que pues luego llamo con urgencia para solucionar un tema y le atendieron enseguida en mutua atienden más de cuatro millones de llamadas en menos de 30 segundos vete a la mutua que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea llama al 902 555 485 y atender antes trabajando condiciones en mutua.es y luego vete a la mutua Herrera en COPE estar informado ese cocodrilo teóricamente que habría sido localizado en aguas del Pisuerga que invita a muchas conjeturas de todo primero preguntarnos cómo puede haber llegado al Pisuerga un cocodrilo pues sobre todo hay un cocodrilo miren de todos los testimonios gente que dice haber visto algo raro la Guardia Civil del Seprona da credibilidad solamente a uno o fundamentalmente a uno que es el de un Simancas la población cercana a Valladolid que si habría visto algo parecido a un animal él se llama Francisco Sánchez se conoce como Paco al que saludo esta mañana cómo está usted señor policía muy buenos días hola Paco buenos días Juan Carlos buenas tardes buenos días me alegro mucho que usted aporta qué es exactamente lo que usted vio algo que se parecía a un cocodrilo o un cocodrilo con todos sus argumentos no darle con todas con todas las texto en cuanto llegue allí y las personas que estaban allí con el aviso pues ya despeje la zona y justo salido cocodrilo de salido como dentro unos juncos y salió resto muy despacito claramente y era un cocodrilo se metió en el agua y no quiso saber nada más de nadie y se marchó pero un poco Drilo grande diría usted que media más de 2 metros mayo del hombre dije en metro y medio y los biólogos ayer me han confirmado que es un poquito bastante más grande el cocodrilo y estaría en una zona muy agotada o dicen los expertos que se suele mover mucho a lo largo del curso de un río es por lo visto porque es una desembocadura justo donde se emboca el Pisuerga en el río Duero y claro es muy amplia en una pesquera tiene muchísimos peces ahí y es que han encontrado cada le han dicho por allí va a patrullar alguien no hay gente guay curiosos sabe usted normalmente es una zona de pesca y de baño y ahora mismo está acordonada por ese por ahí incluso a 2 km ya no se puede pasar totalmente totalmente y qué plan de actuación y cómo se y cómo se actúa en el caso de que ustedes estén allí o los veo los dos o quien sea el bicho el primer paso el primer paso ha sido el administrativamente pues dar aviso de todos los ayuntamientos de los alrededores del Ayuntamiento ha lanzado un aviso para que la gente claro no se dañe y pesqué y luego activamente la policía pues hemos puesto pues cebo esta noche para ver si el animal pues claro comía y qué tipo de vente ya hay como unos días todavía no todavía no estamos con la historia aquí todo mirando aquí a ver si vamos a convertir un entretenimiento el primero que le hago una foto al cocodrilo ese se lleva el premio efectivamente no es agradable pero si sociales muchas gracias Francisco ha sido muy fuerte gracias buenos días madre mía ayer de radio revienta es que está aburrido aburrido es decir hay un cocodrilo en el Pisuerga y luego qué pasa pues cuando se pilla el cocodrilo pero tiene que vendar los ojos cerrar la boca y todo eso se le captura y analógico y al zoológico si habrá dejado cocodrilito ahí estamos no si no hay si no hay que olvidar no haber podido y venía tocada en una pareja de cocodrilos de viaje de novios dolor del lechazo hija la gente suelta las mascotas exóticas muchas veces cuando crecen un poquito y cenar al río pero esa no la da tiempo a mezclarlo con un con un con un macho con una hembra mono no vamos hablando de cómo llega a y el cocodrilo claro llega porque alguien lo sueltas también lo hacen con las tortugas de Florida y son muy depredadoras están ahora mismo como especie invasora comiéndose otra con hojas y así empezó el cangrejo americano americano ni por hacer lo que me cuentan que en Florida en les enseñan a los niños a moverse en zig-zag por si acaso les persigue un caimán en la zona dijeron la espalda de Miami Miami ciudad caimanes eso eso allí con los patines hacia vía pública kolokolo diablura 50 6006 qué tal Andrés buenos días gracias Señor ha tenido usted tratos con cocodrilos parece que eras suena el móvil de urgencia el ferial las 20 yo iba y ya iba camino de casa y buenas tarde veterinario digo si dígame usted de cocodrilos y me salió del alma digo como que sí entiendo de cocodrilo no me insultes por favor estoy llamando al experto en todo lo de la Costa del Sol por Dios no me insulte me lo creí hasta yo es que somos un circo un circo estamos aquí en Estepona y es que tenemos un problema con lo de los cocodrilo y hemos llamado a varios compañeros y sin ninguno quiere venir digo usted no se preocupe que mañana a las 10 está ahí como un palo evidentemente yo me volví para la clínica a un manual de animales exóticos que solemos tener por eso trato perros y gatos solamente horas pues estudiando porque yo no acabo de ir a visto en la tele y el diario cuando llevo a los niños de chicos follando por el culo de la infecciones en el músculo de la cola y luego el concepto básico que le un texto en un antibiótico dura 12 hora y 4 días no es que al otro día me pongo mis poniendo me cojo mi maletín me voy directamente para allá estaba en el recinto ferial de Estepona y eran italianos llego allí buenos días está aquí un pingüino aire acondicionado muy bien yo y lo ponga no estaría llena y me encuentro una piscina de estas grandes redondas pero tendría por lo menos unos 20 o 25 metros de diámetro de aligatores de cocodrilos pero con la boca abierta y hacían el sonido es que como cuando la descomprime la nevera que hace esto despertó y yo me quedó pasmado me quedo de ti y en medio de la piscina un tío con unas gotas de agua en tanto como que están dando tomándose un café me quedo yo para digo que yo entre la película y le pusieron una cuerda en la boca canal cocodrilo tenía un bocado en uno de las de las patas a la altura del muslo y se lo que le puse mi antibiótico y me dice el tío por supuesto y el tío con una serpiente pero una serpiente de 2 metros de la cabeza le sacaba serpiente nada tenía la cola gangrenadas te la corté y nada me invitaron a desayunar me pagaron religiosamente y se puede victoria y qué explicación le daba de por qué los cocodrilos no le atacaban cuando el tío iba por ahí con bota de agua el tío estaba ahí en medio y yo cuando llegue todavía veintitantos cocodrilos de 4 metros con la boca con este sonido de descompresión que la nevera eran espero porque lo hacían arriba y todo eh no es que multan ya mente pero no al mismo tiempo no había un segundo y el medio de la piscina y con las gotas porque era italiano en español pero ponerte el dedo índice en la cabeza y girarlo me entiende todo el mundo vale pero claro yo como yo entro ahí dentro vamos ni yo ni nadie el de las botas era el cuidador cocodrilos cocodrilos que les da de comer por cierto en la Costa del Sol están el mayor parque de cocodrilos de Europa qué es el Cocodrile Park que es muy famoso dónde puedes ver cazadores de comer como fin están todos los cocodrilos es un sitio que merece la pena en Torremolinos sigo con María Luisa vuelta productora Antonio buenos días buenos días buenos días ya tenido tratos con cocodrilos por allá y tiene un ranchito pequeños junto al río Santa Fe en ese río hay cocodrilos y concretamente tiene uno que es muy ha visto allí porque le va le echo todos los días algo de comer y el cocodrilo pues acude todos los días a esta hora de la comida no y bueno lo fundamental de lo que yo quería hablar es que yo no he tenido trato con ellos pero me los he comido con un gusto exquisito siempre siempre que voy lo primero que hago es irme a un restaurante donde voy con mi hijo y dónde nos comemos un buen plato de cola de cocodrilo rebozar y está riquísima y eso sí juego media vamos que luego que se crían cocodrilos para que la gente y los coma no hay cocodrilos está prohibido matarlo yo yo aquí con los lagartos que se han comido siempre si los lagartos un lagarto Seprona te meten una multa en las ranas determinada no se puede comer una rana cualquiera de esas que hay por ahí qué gusto buenos días hola buenos días tiene trato con cocodrilos en el Parque Nacional de Tortuguero en Costa Rica viaje lleva un grupo de clientes españoles de Madrid y estábamos en unas cabañas hospedados ahí dentro del parque y había una especie embarcadero donde barquitas íbamos a 2 habitaciones y habían una playita en es allí cuando caimán en esos típicos de Costa Rica y siempre echamos a los clientes cuidado con las manitas pues no se ha enterado manitas inevitablemente una señora señorita se acabó la mano y un caimán le llevo dos dedos y pero lo curioso es que el caimán se llevó en su estómago algo millonario por el día anterior su prometido delante de todo el grupo había pedido la mano de esta señorita y regaló un anillo maravilloso de brillantes que se llevó el cocodrilo dichoso dedo encima se llevó su dedo si llevo también el anillo la alianza que le parece que se ha llevado el anillo que lo de dos hombres y Carlos claro vente vente con la muchacha un torniquete y tirando para delante o que no soy médico como tú entonces no sé lo que hicieron porque yo me mareo con la sangre pero lógicamente la luego la mandamos a Madrid y se casaron uno en la duda porque yo no me caso con ella por meter la manita donde no debe claro si es que lo decíamos cuidado eres ni me hables por aquellos ríos tan maravillosos y hacer la mano tocar en la mano con el agua más hace calor te lo advertimos cuidado cuidado que aquí hay muchos pues nada no me hicieron una buena mujer bueno y eso fue lo que pasó digamos que crearía una sensación molesta no logo tramos y no era pianista tocaba la guitarra no importa lo que importa pero de anillo metió una manita ayer a ver qué es la última tendencia en el internet porque en estos meses nos dimos cuenta que no pasaba nada por comprar en Internet incluso hasta que es mucho más fácil rápido y cómodo esperar las cosas en casa pero lo difícil que es contaron a encontrar una oferta de verdad de la buena sin embargo ahora tenemos billion Jiangxi billion James ofertas y ofertones en miles y miles de productos billionhands para entendernos échale un ojo a billion g.com el buscador con millones de descuentos y verás como nos lo agradece Antonia buenos días con los cocodrilos me lo traje en un táper con agua y pase pase sin problemas por el aeropuerto lo vieron porque yo lo vi y no hicieron nada yo pasé con mi coco pero me dijeron el avión que llegará a Madrid me lo tendría en cuarentena que me lo veía entonces yo llevaba un pantalón vaquero y una chica que venía conmigo y ahora un vestido con bolsillo y nos cambiamos en el avión nos cambiamos yo me puse el vestido ya mi pantalón y me lo metí al llegar al garaje me lo metí en el bolsillo del vestido y paso en el bolsillo sin problema yo me cambié ya no me tienes un táper con agua y me los das a mi casa yo vivo en Jaén y me puse al ahora enseguida con un zoológico de Jerez te dije que me había ido un cocodrilo que espera un poco mayor que se lo podía llevar a ellos me dijeron que sigue sin problema le pregunté que con mi abuela Carmen entonces lo podría tener me dijeron con terrario le encargué un terrario pero era ya al final me gustó y ya pues al cambiar temperatura lo en compense empecé empecé encontrar un poquito triste triste y yo lo tenía bombilla de calor y todo pero no se me murió cambio de temperatura pero lo dije que lo dice que lo tengo en mi casa y se claro y como un calamar de estos un el cocodrilo está triste o alegre pues si yo lo notarás estará le ponía la comida en un palito le ponía la carne en un palito de los dientes abría la boca con mucho ímpetu y se lo llevaba ya le ponía la comida y no nos habríamos despacito la boca no quería comer yo estaba triste yo lo veía triste al animal acercaba el dedo y no te hacía para morderte ni nada entonces pues si le baja la temperatura en Oyón claro y cómo cómo llego a ser de grande era un buen cocodrilo de compañía pero tenía dientes muy afilados y esas cosas pues tiene que ser preciosa la vitrina con él para coger en el aeropuerto con una especie exótica en este caso con un cocodrilo se le cae el pelo las multas son tremendas veintitantos de tantos años hacía una manera más inconsciente pero si vierais el departamento que hay donde confiscan esos animales aquí en Aena del aeropuerto de Barajas es increíble la cantidad de animales que todos los días se confiscan a esos turistas que las pasa ni Leganés tiene que ser en un cocodrilo disecado ahí en el salón aro con la boca abierta pues es bien muy bonito yo tenía más de caña sintonizar fotos peores José Manuel buenos días que yo vivo yo soy de Málaga y como bien ha dicho yo hace unos minutos el cual quería ni hacer un espectáculo para niños y es impresionante 7 años que se bañaba por los lagos de los campos de golf y tenía todo el mundo pues atemorizado hasta que después de muchas batidas de la Policía Local de aquí de mi hija y de los campesinos de la zona y todo y apareció explicación alguna muerto unos juncos de una pedrada en la cabeza o un golpe con una chapulina apareció descalabrado noticia de las narices vamos que no estuvo unas cuantas semanas y vino los periódicos y todo parecía saliendo y metiéndose en el agua y por aquí se ve mucho en Internet en los campos de golf los cocodrilos 2 entre ellos sí pues que se te lleva una pierna un cocodrilo que te la lleva lo qué tal muy bien señor usted y su cocodrilo me adora pero la planeadora no vino ninguno porque con el ruido el día no explicó que este que se alejaba entonces nos dijo el día y no explico que había un camino perdido como podíamos ir pero que no la guía lo pasa que estoy tendencia acercarme al peligro aunque mi mujer no quiera y fuimos con el coche hacia allá y allí en el camino si nos encontramos nos metimos en una zona sin pantalones encontró rodeado de 56 caimanes y conseguí hacerme un vídeo y una foto acojonado perdido por cualquier ruido de rama que se escuchaba pero conseguir el vídeo de los caimanes y no hicieron por celos y Mané te quedamos más o menos tú sola yo tenía tiro favor guía dice prohibido para los viajes ahora vamos y caballero