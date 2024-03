La reacción de Carlos Herrera a la actuación de Ryan Gosling y Margot Robbie en los Oscar: "Un traje rosa..."

'Oppenheimer', de Christopher Nolan, ha sido la gran triunfadora de la 96.ª edición de los Premios Oscar al llevarse siete estatuillas, entre ellas la de mejor película y la de mejor director.

La gran cita del cine ha dejado momentos para el recuerdo que María José Navarro ha querido comentar con Carlos Herrera a primera hora de la mañana. Ha sido en la sección de 'Fruta Pelada' donde la colaboradora de 'Herrera en COPE' se ha fijado en la actuación de Ryan Gosling, a la que ha reaccionado hasta Carlos Herrera.

Carlos Herrera habla claro de 'La Sociedad de la Nieve' y su director, Bayona: "El fin de semana..." El comunicador no ha dudado en referirse a la película después de que 'Anatomía de una caída' le arrebatara el Globo de Oro al mejor filme de habla no inglesa Redacción Herrera en COPEMadrid 08 ene 2024 - 11:10

Audio





"Ha sido un momentazo, dicen que ha estado por encima, incluso, del espectáculo de la Super Bowl", aseguraba Navarro antes de escuchar la actuación.

"Ryan Gosling ha aparecido detrás de Margot Robbie, su compañera en Barbie, con un traje rosa de pedrería y gafas de sol y se ha marcado la canción I'm just Ken, nominada como 'Mejor Canción'. Ha salido el escenario junto a sus compañeros de reparto y se ha marcado un número digno de la noche", explicaba la colaboradora de 'Herrera en COPE'.

Tras escucharlo, Carlos Herrerase fijaba en la voz del actor y en sus dotes musicales y recalcaba que "canta muy bien".

La actuación ha acaparado las miradas, pese a no haberse hecho con el premio a mejor canción, que se lo llevaba otro tema de Barbie, 'What was I made for?'.

Gosling comenzaba cantando desde el patio de butacas, sentado detrás de su compañera de reparto, Margot Robbie, vestido con un traje rosa adornado con pedrería, guantes rosas y gafas de sol, el actor estuvo acompañado por un numeroso cuerpo de baile.





Ryan Gosling entre los nominados

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El actor no acudió a la gala solo para cantar: estaba nominado a mejor actor de reparto por 'Barbie', un éxito de taquilla estadounidense e internacional que sumó en esta edición ocho candidaturas, incluida la mención a mejor película, pero no a mejor dirección (Greta Gerwig) ni a mejor actriz (Margot Robbie).

Sin embargo, el Óscar a mejor actor de reparto fue para Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'. Es la tercera nominación fallida de Gosling, que fue también candidato por 'Half Nelson' (2006) y 'La La Land' (2016).

Bayona se queda sin estatuillas

España cierra los Oscars 2024 sin estatuillas. 'La sociedad de la nieve', deJuan Antonio Bayona, se quedaba sin Oscar, ya que el premio a mejor película internacional se lo llevaba 'La zona de interés', de Jonathan Glazer. Tampoco ganó el premio a mejor maquillaje y peluquería, que fue para 'Pobres criaturas'.





El filme de Bayona había sido el gran triunfador en los premios Goya, donde obtuvo 12 galardones, entre ellos mejor película y mejor dirección. Sin embargo, en plano internacional, no ha corrido la misma suerte. Estuvo nominado en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, pero allí tampoco consiguió hacerse con los galardones, igual que ha ocurrido en los Oscar.

Por su parte, 'Robot Dreams', de Pablo Berger, perdió el Oscar en la categoría de mejor película de animación ante 'El chico y la garza', del maestro japonés Hayao Miyazaki.





Lista completa de los ganadores de los Oscar

Puedes consultar a continuación la lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2024.

Mejor película: 'Oppenheimer'

Mejor dirección: Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Mejor actor: Cillian Murphy, por 'Oppenheimer'

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'





Mejor actriz: Emma Stone, por 'Pobres criaturas'

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph, por 'Los que se quedan'

Mejor película internacional: 'La zona de interés', de Jonathan Glazer

Mejor película de animación: 'El niño y la garza', de Hayao Miyazaki

Mejor fotografía: Hoyte van Hoytema, por 'Oppenheimer'

Mejor montaje: 'Oppenheimer'

Mejor diseño de vestuario: Holly Waddington, por 'Pobres criaturas'

Mejor guion adaptado: Cord Jefferson, por 'American Fiction'

Mejor guion original: Justine Triet y Arthur Harari, por 'Anatomía de una caída'

Mejor película documental: '20 días en Mariúpol', de Mstyslav Chernov

Mejor cortometraje documental: 'The last repair shop', de Ben Proudfoot y Kris Bowers

Mejor diseño de producción: 'Pobres criaturas'

Mejores efectos especiales: 'Godzilla Minus One'

Mejor cortometraje de animación: 'War is over! Inspired by the music of John & Yoko', de Dave Mullins y Brad Booker

Mejor cortometraje de ficción: 'The Wonderful Story of Henry Sugar', de Wes Anderson

Mejor diseño de maquillaje y peluquería: Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston, por 'Pobres criaturas'

Mejor banda sonora: 'Oppenheimer'

Mejor canción original: 'What was I made for?', de Billie Eilish y Finneas O'Connell

Mejor sonido: 'La zona de interés'