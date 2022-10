Expósito: "Una cosa es la edad que dice nuestro carnet de identidad y otra cómo está nuestro cuerpo"

Ángel Expósito se centra en la clave de 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE en el trasplante de riñón que ha llevado a cabo el Hospital Clinic de Barcelona en un anciano de 90 años, don Agustí.

Es la primera vez que se realiza un trasplante renal en España a un paciente de esta edad con insuficiencia renal crónica y que llevaba cuatro años en lista de espera. Unas semanas después de la intervención, don Agustí se encuentra bien, en fase de recuperación y con una mejor calidad de vida respecto a antes de la operación.

Ahora, como dice él, puede incluso viajar "el trasplante no sé si me alargará la vida, pero tengo una calidad que no tenía antes"

Es una historia preciosa, hablamos mucho de los mayores, de la situación de riesgo, de probabilidades, de operar con éxito. Como dicen los médicos, una cosa es lo que pone en nuestro carnet de identidad, la fecha de nacimiento hace 90 años y otra cosa es cómo está ese cuerpo, si compensa, si merece, si va a ser un éxito el trasplante. En caso de este señor ha sido un éxito y está hecho un toro.

Los médicos asumieron que podrían tener riesgos por la edad, y que se le podría deteriorar la función. Pusieron dos baremos: uno, cuántos años más puede vivir, y dos, la calidad de vida.

Sin duda, don Agustí, los años que le queden por vivir va a tener calidad de vida.