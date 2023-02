Expósito, sobre la reacción de Albares ante el desplante de Mohamed VI: "La pillada define la situación"

Este miércoles, se programó el encuentro entre España y Marruecos. Pedro Sánchez aterrizó en Rabat, sabiendo ya que Mohamed VI no iba a presentarse. Ante esto, el monarca marroquí se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno para invitarla a su próxima visita oficial. Sánchez habría aceptado, ya que el objetivo sigue siendo el mismo, evitar conflictos como el de 2021, tras acoger España al líder del Frente Polisario para ser tratado en un hospital.

A pesar de que no se encontraron, la prensa que se había desplazado a Marruecos quiso preguntar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre si sabían que Mohamed VI no iba a recibir a Sánchez por estar en Gabón. "Me parece que esas son las declaraciones de un partido que no conoce lo que son las políticas de Estado. Y si una política, es una política de Estado, esa es la política exterior de España", comenzaba diciendo Albares. No obstante, su recepción a las preguntas de la prensa cambió cuando fue preguntado directamente por el monarca.

"Esto ya en off", contestaba Albares. "En off a partir de ahora", insistía su equipo, haciendo referencia a que podría contestar, pero a micrófono cerrado. "Es que tengo cinco minutos", respondía el ministro como justificación a su negativa. Ante esto, muchos de los periodistas presentes se quejaron: "Es que alucino...", se puede escuchar.

Este momento ha llegado a 'Herrera en COPE', donde El Tron, Ángel Expósito, no ha dudado en comentarlo junto a Carlos Herrera. "En cuanto le preguntan por el Rey... Es que la pillada define por sí misma la situación y esta es maravillosa", comienza diciendo Expósito. "Hablabais antes de la vicepresidenta Yolanda Díaz, escucharla es... Te da la risa, pero en el fondo es para llorar. Le preguntan también por las críticas del PP al viaje, el Sáhara, el asunto del Rey...", introduce el presentador de 'La Linterna'.

"El PP siempre plantea las cosas como en la política masculina, de relaciones tormentosas... a mí me gustaría escuchar del PP algo productivo para el país, alguna idea o medida para mejorar la vida de la gente", decía Yolanda Díaz. "¿La política masculina de las relaciones tormentosas? ¿Se puede decir algo más hortera y estúpido? ¿Cabe recordar que tipo de política hacía, y hace, el que a ella la puso donde está? Su jefe, el tal Pablo", analiza Expósito. "Sobre todo, más vacío...", asiente Herrera.

Monólogo Carlos Herrera

"Hoy nos damos cuenta de que, primero, cuando cedes siempre en política internacional, debilitas tu posición porque no te hace demasiado fiable. En el caso del gobierno español, especialmente su presidentes en sus relaciones con Marruecos, cede sin límite incluso haciendo papelones en el Parlamento Europeo", decía Herrera antes, durante su monólogo.

"Y, luego, lo que recibe son determinadas deslealtades en forma de gestos. Son síntoma de por qué le tienen. Pedro Sánchez, el narciso más insoportable de la política mundial. Y, luego, te hacen un feo como es el de no estar el jefe de Estado en una reunión en la que sacas toda la batería de la importancia... Lástima por España, que en manos de este Gobierno, se está viendo arrastrada en el plano internacional como si fuese un país de cuarta división", agrega.