Expósito, sobre la mujer agredida en Cataluña:"¿Dónde está el feminismo rampante defendiendo a esta mujer?

Ángel Expósito volvió a "Herrera en COPE" para inaugurar la nueva temporada del "Paseíllo del Tron". En esta ocasión, el nuevo presentador de "La Linterna" recordó a la figura del senador por Arizona, John McCain y dejó en el aire dos preguntas sobre Cataluña.

Bueno, tengo dos dos preguntas para este paseíllo y un recordatorio. Empiezo por el recordatorio. Yo he tenido la suerte estos últimos años de conocer muy de cerca y asistir a sus a sus clases magistrales, a John McCain. El senador por Arizona, John McCain, que murió en Estados Unidos. En el foro Ambrosetti todos los años, este año por razones obvias no puedo ir a primeros de septiembre, pues asistía John McCain siempre en Lago di Como a hablar de política internacional. No tanto de Estados Unidos, para eso había otros y le hablaba del mundo mundial y recuerdo que fue el primero, recuerdo que fue el primero, al que yo escuché hablar hace siete u ocho años de la que se avecinaba en Siria y de la importancia que Obama despreció del Medio Oriente para el conjunto de la paz mundial. No siempre atrás en Palestina e Israel sino mucho más. Efectivamente él estuvo allí y como el contaba como se estaba fabricando el Estado islámico, la que se avecinaba y como en Europa pasamos completamente del asunto era espectacular. Ese es el recuerdo que yo tengo de John McCain junto tomar un café con él y verle como abría los brazos al andar producto de las roturas aquellas en Vietnam y como tenía una leve cojera, incluso el año pasado cuando ya todo el mundo sabía que se iba a morir, como tiene una leve cojera al andar producto de aquellas dos piernas rotas por las torturas en Vietnam en los años 60.

Recordemos que el fue la principal oposición a Obama en las elecciones que ganó Obama en 2008 y como defendía institucionalmente al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama que le derrotó y, sin embargo, no hacía lo mismo con Donald Trump. Un personaje, John McCain. De verdad, lo siento mucho porque yo le he conocido relativamente bastante.

Oye tengo un par de preguntas referidas al tema catalán. La primera sobre Lidia. Comillas, eh, "la extranjera de mierda, vete a tu país", cierro las comillas con perdón, a la que rompieron la nariz un energúmeno a puñetazos el sábado pasado, el sábado pasado por la mañana. ¿Dónde está el feminismo rampante defendiendo que esta señora fuera de origen ruso y nacionalidad española? ¿alguien ha oído a alguna actriz, alguien a oído a alguna alcaldesa? Susana Díaz ha hecho un twett defendiendo a esta mujer y criticando la agresión, por cierto, pero ¿alguien ha oído al conjunto del feminismo, a tantas ministras defendiendo a esta mujer por el hecho de ser mujer y que le llamarán extranjera de mierda?

Y luego la segunda. Creo que lo apuntaba en parte Javier Fernández Arribas a las 8:30. El tema de los votos y la hipoteca en el Congreso. El alcalde de L'Ametlla de Mar, un tal Jordi Gaseni en referencia a Arcadi Espada, por lo que pasó el otro día de madrugada. Bueno, pues a partir de ahí, el alcalde, el tal Jordi, de Esquerra Republicana, llamó estos bichos en un tweet. Claro, yo me pregunto. ¿Se puede gobernar España, se puede apoyar uno en el Gobierno de España en gente que nos considera bichos por hacer una bandera? ¿te imaginas que alguien hubiera dicho bichos desde este lado a los que pusieron los lazos amarillos?