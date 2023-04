Ángel Expósito, sobre Marruecos: “Se rearma hasta los dientes”

Ángel Expósito en 'El paseillo del Tron', su sección habitual en ‘Herrera en COPE’, ha puesto la mirada hacia nuestros vecinos del sur. “Es una noticia de esas que a lo mejor los expertos seguro que la han visto y se han fijado, pero que no conviene dejar pasar de largo. No nos pongamos histéricos ni saquemos conclusiones exageradas pero es una noticia del vecino que no podemos perder de vista” ha recalcado el director y presentador de La Linterna en COPE.

Expósito ha detallado en ‘Herrera en COPE’ que “Estados Unidos vende y rearma a Marruecos con el sistema antimisiles HIMARS, es el más avanzado del mundo”. Rabat ha pagado 600 millones de dólares por 18 lanzamisiles que están siendo claves en la guerra de Ucrania. Estados Unidos se los pasó a Zelenski”. A su vez, el presentador de La Linterna ha añadido que “A esto hay que unir los blindados Abrams ya adquiridos por Marruecos y los aviones caza que van a anunciar en breve. Está ya hecha la operación”.

Frente a este movimiento por parte de Rabat, Expósito ha lanzado una pregunta: “¿Qué va a hacer Marruecos con esos lanzamisiles, los más avanzados del mundo?”. El director de La Linterna ha apelado a los argumentos que han dado nuestros vecinos marroquíes. “Según el gobierno marroquí va a hacer frente “a las amenazas actuales, amenazas futuras y servirán para el control de fronteras”·

“Traducido: Marruecos da un salto cualitativo en el ranking de potencias militares del Mediterráneo.¿Hacia dónde los enfocará? No nos pongamos histéricos. Claramente hacia Argelia y hacia el Sahel, ¿no?” ha afirmado Expósito en ‘Herrera en COPE’.

Asimismo, Ángel Expósito ha añadido un agente clave en todo esto: Israel. “No sólo Marruecos firma contratos y acuerdos energéticos, estratégicos militares con Estados Unidos, también con Israel. Lo dicho, no nos pongamos histéricos, no seamos amarillistas, tan sólo informemos de los vecinos. Marruecos se rearma hasta los dientes”.

Pedro Sánchez y su última visita a Rabat

Tal y como te hemos contado en COPE, para evitar conflictos como en 2021, Pedro Sánchez realizó una visita el pasado mes de febrero a nuestro país vecino, sabiendo que el rey Mohamed VI no iba estar presente. ¿El motivo? Porque el monarca estaba en Gabón. El ministro de Asuntos Exteriores José Ángel Albares fue preguntado sobre este asunto. "Me parece que esas son las declaraciones de un partido que no conoce lo que son las políticas de Estado. Y si una política, es una política de Estado, esa es la política exterior de España", comenzaba diciendo Albares. Posteriormente le preguntaron directamente por el monarca a lo que respondió: "Esto ya en off", contestaba Albares. "En off a partir de ahora", insistía su equipo, haciendo referencia a que podría contestar, pero a micrófono cerrado. "Es que tengo cinco minutos", respondía el ministro como justificación a su negativa.

Con respecto a este gesto, Ángel Expósito se manifestó en su sección ‘El Paseillo del Tron’ diciendo: "En cuanto le preguntan por el Rey... Es que la pillada define por sí misma la situación y esta es maravillosa".

En relación a esta visita, Herrera se pronunció en su monólogo. "Hoy nos damos cuenta de que, primero, cuando cedes siempre en política internacional, debilitas tu posición porque no te hace demasiado fiable. En el caso del gobierno español, especialmente su presidente en sus relaciones con Marruecos, cede sin límite incluso haciendo papelones en el Parlamento Europeo", dijo Herrera antes, durante su monólogo.

"Y, luego, lo que recibe son determinadas deslealtades en forma de gestos. Son síntoma de por qué le tienen. Pedro Sánchez, el narciso más insoportable de la política mundial. Y, luego, te hacen un feo como es el de no estar el jefe de Estado en una reunión en la que sacas toda la batería de la importancia... Lástima por España, que en manos de este Gobierno, se está viendo arrastrada en el plano internacional como si fuese un país de cuarta división", agregó. Puedes escuchar el monólogo al completo en el audio de abajo.





