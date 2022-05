Expósito, sobre la comparecencia de Paz Esteban: ¿Tú crees que Rufián actúa igual con cámaras que sin ellas?

Ángel Expósito ha puesto en valor este jueves la labor de los trabajadores de CNI , coincidiendo precisamente con la comparecencia en el Congreso de su directora, Paz Esteban para informar a puerta cerrada de la investigación interna sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas, con el ojo del huracán puesto sobre el papel que pudo tener el Centro de Inteligencia en estas escuchas y también en su gestión en el espionaje revelado esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En este sentido el comunicador se ha remitido en Herrera en COPE a la entrevista realizada en La Linterna a Jaime Rocha “ahora escritor, que estuvo en la Armada como Capitán de Navío y que fue un destacado espía, un agente del CNI durante muchos años”. Es por ello que Jaime Rocha conoce el trabajo de Paz Esteban. “Lo está pasando muy mal como el resto de compañeros del CNI, me parece injusto lo que se está haciendo muchos medios. El daño ya está hecho”.

Ángel Expósito también ha comentado su conversación con un General “que me comentó exactamente lo mismo”. “Estamos enfocando muy mal la historia, completamente injusta, es una profesional de la casa, de una categoría excepcional que quien sabe si acabará pagando el pato”, señala sobre sus palabras.

En su comparecencia, Paz Esteban se enfrentará con los portavoces de los grupos independentistas, entre los que incluso hay dos que se encuentran entre los espiados según 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de la CUP. También están en esa lista los diputados Jon Iñarritu, de Bildu; y Ferran Bel, del PDeCAT, aunque ellos no pueden acceder a la Comisión de Gastos Reservados.

La directora del CNI llega al Congreso con algunas voces dando por hecho su cese. En este sentido reconoce Expósito quizás “toda esa gente cuando no haya cámaras -la comisión en la que declara es a puerta cerrada- lo mismo se achanta; ¿tú crees que el Rufián actúa igual con cámaras que sin cámaras?".