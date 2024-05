Expósito pone cifras al choque diplomático con Milei: "España es el país del mundo donde viven más argentinos"

Ángel Expósito analiza este lunes qué nos jugamos con Argentina tras el último choque diplomático entre el ministro Óscar Puente y Javier Milei.

"Tras la última patochada y falta de respeto del ministro Óscar Puente contra el presidente de Argentina, conviene enmarcar la polémica en datos por eso de entender qué nos jugamos", comienza diciendo el director y presentador de 'La Linterna'.

En primer lugar, destaca que "España es el segundo inversor en Argentina tras Estados Unidos, con 18.000 millones de euros, más de 130 compañías españolas permanecen allí en sectores como petróleo y gas, finanzas, siderurgia, telecos".

Centrándose en empresas, destacan nombres como "Telefónica, Santander, BBVA, Día, Mapfre, Prosegur, Naturgy, Puig, Grifols".

En materia de migración, "Argentina es el país del mundo donde viven más españoles emigrantes con cerca de medio millón y al revés, España es el país del mundo donde más emigrantes argentinos viven, casi 400.000 e in crescendo, somos su provincia de 22".

"Digo yo que convendría preguntar a estas empresas y a los españoles y argentinos en ambos países qué piensan de la nueva magarrada de un ministro del Gobierno de España contra su presidente", asegura Expósito.

Añade que "Milei gustará o no, pero no deberíamos olvidar algo fundamental le han votado los argentinos, Milei ganó las elecciones ante la pésima y corrupta herencia de los Kirchner y aquí nuestro Gobierno dando lecciones, no sé de qué, a la vez que imitamos el peronismo más rancio contra jueces y periodistas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado