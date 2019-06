Expósito y las redes atizan a Sánchez por volver de Granada en Falcon tras inaugurar el AVE “ecológico”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha emprendido el regreso a Madrid tras inaugurar el AVE a Granada a bordo de uno de los aviones Falcon que el Ejército del Aire tiene reservados para el traslado de autoridades.

El jefe del Ejecutivo se subió a un AVE con rumbo a Granada, línea que este miércoles se ha abierto al público con un leve retraso, a las 9.15 horas de este martes desde la estación de Atocha.

El tren ha hecho una parada en Antequera (Málaga) para recoger al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que se ha unido a la comitiva, junto a otros dirigentes políticos como su antecesora en el cargo, la socialista Susana Díaz, de este viaje inaugural.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que acompañó a Sánchez en el trayecto de ida a Granada en el AVE, de algo más de tres horas, tampoco ha regresado al tren, pero en su caso no se ha subido en el Falcon, han informado fuentes de su departamento.

Ángel Expósito, en su sección habitual de 'El Paseíllo del Tron' en 'Herrera en COPE', ha dicho que hay que echarle “mucho morro” como ha hecho Pedro Sánchez tras sus palabras por el estreno de un AVE “ecológico”.

“El Falcon fue a Granada vacío, volvió en el avión a Madrid, llegó a Torrejón y se cogió el helicóptero a Moncloa”, ha narrado el director de 'La Linterna'.

Expósito ha pedido al presidente “un poquito de por favor”, que en coche de Torrejón a Moncloa “no se tardan ni 15 minutos. “Me parece impresionante la que tuvo que liar para volver de Granada”, ha sentenciado.

En el tren de vuelta a Madrid sí se han subido autoridades como el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, otros representantes de Renfe y Adif, así como los medios de comunicación que han cubierto el acto.

Sánchez ha puesto rumbo de regreso a la capital española minutos después de que saltara a la prensa la noticia de que se iba a reunir este martes de nuevo con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para intentar avanzar en la fórmula del Gobierno de cooperación que los socialistas han propuesto a los morados.

La noticia ha causado un gran impacto en redes sociales. Los usuarios de la red social Twitter no han tardado en criticar e ironizar sobre el uso del Falcon de Sánchez tras pedir que cuidemos el medio ambiente:



