Expósito, ante los escándalos en la Guardia Civil: "¿Cómo afectan a los que trabajan y no tiene nada que ver?"

La clave del día de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de 'Herrera en COPE'se centra en las últimas informaciones en torno a la Guardia Civil, como la dimisión de la que era directora general del cuerpo. Pero, ¿cómo afecta esto a los propios guardias civiles que trabajan a diario y no tiene nada que ver con estos casos?

"Yo he tenido la suerte de verlos trabajar en Afganistán, en aquella base donde murieron algunos; me han escoltado desde el sur del Líbano, frontera con Israel, hasta Beirut, en una caravana de guardias civiles y me los encontré en el norte de Irak, muy cerca de Mosul", explica el director de 'La Linterna' a Carlos Herrera. "Los he visto trabajar en el SEPRONA, les visto luchar contra el narcotráfico en Algeciras, les he visto luchar contra la trata, en la U.C.O -en ese edificio que parece una oficina y lo que tiene ahí es a infiltrados contra el cibercrimen-, contra el terrorismo, en la frontera de Ceuta y Melilla y montados en una moto todos los días por la carretera entre el tráfico. Yo me pregunto quien piensa en esos guardias", agrega.

"¿Será consciente el general del tito Berni del daño que hace a los miles de hombres y mujeres (guardias civiles) que literalmente se la están jugando todos los días por el sueldo que cobran? Me da que al general del tito Berni, que al marido de la directora general y a la Directora General (que ya es exdirectora) les da exactamente lo mismo los que van vestidos de verde por ahí en el mundo", comenta Expósito. "El daño que se hace al prestigio, a la imagen y al trabajo de esa gente con estos casos me parece que es infinito", concluye.