Expósito: "Hay gente con muchos problemas que se suben encima de un caballo y se curan"

La clave de Ángel Expósito de este miércoles de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE nos sitúa en un lugar increíble que se llama Teanima, una asociación sin ánimo de lucro que, con todo tipo de terapias con animales, ayudan a todo tipo de personas con discapacidad.

"Teanima está muy cerquita de Madrid, pegadito a la M40, un lugar en el que no te imaginas que hay un equipo de psicólogos, terapeutas, técnicos deportivos, entrenadores, voluntarios...; trabajan con todo tipo de animales: con perros, aves, animales domésticos, pero sobre todo con caballos.

El alma de Teanima es una mujer que tse dedica en cuerpo y alma con sus dos pasiones, el voluntariado y los caballos. Se llama Marisol Fernández y mira lo que hacen con los caballos: "el estar delante de un caballo supone que tienes que gestionar tus emociones, simplemente estar cerca de ellos ya te lleva a un mundo de relajación que te sirve para tu vida después".

Allí hemos conocido a Adara, una chica con parálisis cerebral que la mantiene atada de por vida a una silla de ruedas y gracias a la equinoterapia consigue relajar los músculos, algo que parecía milagroso científicamente. Adara se presentó en la Asamablea de Madrid hace unos meses para denunciar el problema de la movilidad para gente como ella y para exigir poder estudiar: "¿cómo es posible que haya gente que esté calentando la silla y yo que quiero estudiar no me dejéis por una simple discapacidad, que me la ponéis vosotros, no me la pongo yo?".

Esta noche en La Linterna hablaremos por supuesto de malversación, por supuesto hablaremos de los ecos de la Selección Española de Fútbol, pero sobre todo hablaremos de Teanima con los caballos y de gente con un montón de problemas que se suben encima y se curan. Impresionante. Ya verán"