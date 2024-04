Ángel Expósito, tras la visita de Sánchez a Sevilla: "El que propone la agenda de su 'sanchidad' es un crack"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, reflexiona en su 'Paseíllo del Tron' sobre la agenda de Pedro Sánchez. Expósito dice que "ayer Pedro estuvo cerca de Dos Hermanas y en Sevilla para inaugurar unas viviendas y una línea de metro. Hay que reconocer que, con la que está cayendo, el que propone la agenda de su 'sanchidad' es un crack".

Expósito recuerda que, la semana pasada, se plantó en el Valle de los Caídos. "Leo en Voz Pópuli y me parece muy interesante. 'Sánchez no despacha con el Rey desde 2022. Quince ministros nunca le han visitado'. Y anda que no hay temas. Ucrania, amnistía..... no han ido a despachar 15 ministros. Pero es que no ha despachado ni con Albares o con Bolaños".

Por último, Expósito incide en que, en agosto, si la cosa sigue igual, "se cumplirán dos años sin que despachen cara a cara el jefe del Estado y el presidente del Gobierno. Se confirma: el que pone nombre a los ministerios es un cachondo mental, pero el de la agenda de Sánchez lo es más todavía".

Este es el contexto de la visita de Sánchez a Sevilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han participado en el acto oficial de comienzo de los trabajos en zona urbana para esta línea, que costará 1.300 millones en total -cofinanciada entre ambas administraciones a partes iguales-, de los que cien millones serán para este subtramo.





El arranque de las obras del subtramo que irá desde Pino Montano hasta Los Mares (tres paradas) inicia las obras urbanas de lo que será la futura Línea 3, primero hasta el centro de la ciudad y después hasta la zona de Bellavista, cruzando toda la capital.

Este primer subtramo tendrá 2,5 kilómetros, una cuarta parte del recorrido de toda la línea, y cuenta con un plazo de ejecución de 41 meses. Además, da continuidad al pequeño trazado del ramal técnico que comenzó hace un año, hasta las cocheras, que está al 70 por ciento.

El intervalo que se va a construir ahora constará de tres estaciones (Pino Montano Norte, Pino Montano y Los Mares), con una media de 630 metros entre ellas. La primera estación será en superficie y las otras dos subterráneas.