El Tron: "Homs es una mezcla entre Chechenia y Walking Dead"

El Tron, Ángel Expósito, regresa a España después de haber estado durante el fin de semana en Siria para constatar in situ que el Daesh está siendo derrotado en un país que, después de 9 años de guerra, intenta recuperar su identidad. Identidad que le ha arrebatado el Estado Islámico.

En Siria, Expósito ha vivido la realidad de ciudades destruidas como Homs y el Valle de los Cristianos, "hemos estado en la frontera con el norte de Beirut a unos 50 kilómetros de Tartús que es el puerto sirio del Mediterráneo que ya es posesión absoluta de Rusia. Hemos estado en el Valle de los Cristianos en donde Ayuda a la Iglesia Necesitada reconstruye desde casas, medicinas, comida ..., es impresionante el papel, la labor que están haciendo allí. Hemos estado en Homs, una ciudad absolutamente destrozada en gran parte, es una mezcla entre Chechenia y Walking Dead".

Impresiona hasta tal punto que Expósito lo califica de "imágenes atroces, íbamos en coche porque no se puede pasear por las calles, no se puede salir de la autovía porque puedes entrar en calles minadas que no están aseguradas ni por el ejército sirio".

Esta noche en 'La Linterna' vamos a poder escuchar testimonios que desarman y desalman, como el de Daila, madre de un militar sirio que cuando le volvieron a ver después de tres años sin saber nada de él, tenía los pies destrozados porque durante tres años no se pudo quitar las botas, "las primeras protestas comenzaron en mi vecindario, vi mucha sangre y por eso decidí coger a mi familia e irnos".

Cada historia que cuentan los protagonistas de esta terrible guerra es de terror, "cada historia daría para una película de terror, de supervivencia o de superhéroes. Al hijo de Madja le reventaron la cabeza mientras jugaba en la mesa, un francotirador le dio un tiro en la cabeza".

Esta gente, gracias a la fe, son capaces de salir adelante. Madja ahora colabora con Ayuda a la Iglesia Necesitada repartiendo comida casa a casa. También escucharemos al Arzobispo de Homs que negoción con yihadistas, pagó rescates y tuvo que ver cómo le pusieron una bomba en la silla de la Iglesia para que estallara cuando se sentara durante la Misa.