Expósito, sobre lo dicho por Jon Iñarritu de Bildu en Melilla: "¡Lo que hay que tragar!"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de este martes 8 de noviembre en Herrera en COPE nos traslada a Melilla a lo dicho en la ciudad autónoma por los diputados que pertenecen a la comisión de Interior que investigan qué paso durante el salto a la valla producido el 24 de junio.

Jon Iñarritu, diputado de Bildu, María Dantas de ERC, y Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos.

No sé en qué acabará la investigación, qué ocurrió allí, qué dictaminará la Comisión, pero sí sé lo que ha dicho Jon Iñarritu de Bildu, de Batasuna que dijo esto en la valla de Melilla: "esperemos que nos aclaren cuál fue la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas, quién permitió y por qué la entrada de agentes marroquíes en territorio español y quién retiró los cuerpos y los heridos que se produjeron en territorio español". Me quedo con eso, con quién retiró los cuerpos del territorio español. Y no contento con eso añadió otra cosa sobre la atención a las víctimas.

"se ve exáctamente el lugar de los hechos bajo control español, en territorio español donde aparecen cuerpos inertes en el suelo por lo tanto es de suponer o que estaban muertos o que estaban heridos y no hubo ningún tipo de auxilio por las autoridades españolas".

Está en su derecho de decir lo que le dé la gana. Está en su derecho de ser Diputado, nos comeremos la ley y le pagaremos el sueldo, pero que un tipo de Batasuna hable de auxilio o atención por parte de las autoridades españolas, que hable de muertos o gravemente heridos y de retirar los cuerpos de territorio español, qué quieres que te diga, me dan ganas de vomitar cuando aún hay más de 370 asesinatos sin resolver, cuando el PSOE se opone en el Congreso a que se investigue quiénes eran los jefes que ordenaron esos atentados..., un tipo de Bildu se pone a pontificar en la valle de Melilla por muertos en territorio español, con lo fácil que tendrían para colaborar en el esclarecimiento de los asesinatos que ejecutaron sus amigos.

¡Lo que hay que tragar!