Expósito se pregunta: ¿Sacarán tantas veces la foto de Sánchez y Tito Berni como la de Feijóo y Dorado?

La clave de este lunes de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE es una foto de la trama de corrupción en Canarias, el caso Mediador.

Centro en el córner. La foto es de Pedro Sánchez cogiendo por el hombro al Tito Berni en un mitin en La Palmas, en Canarias. Vamos a ver, no sé las fotos que te puedes hacer tú, Carlos con gente que te para por la calle y te dice 'hombre Herrera una foto', pues imagínate el presidente del Gobierno. Hasta ahí, todo lógico.

¿Cuál es el problema? El problema son los antecedentes. El mediador, el tal Marco Antonio Navarro, lo dijo aquí en COPE, "15 o 16 ¿tú crees que yo me voy a poner a mirar en mi móvil quién era el diputado por Sevilla, por Ávila o quién era el diputado por Galicia? ¿Sinceramente me voy a poner a mirar en mi móvil? Pues va a ser que no", a lo que le pregunta el compañero de COPE Canarias, ¿todos del PSOE?, a lo que responde el "mediador", "Sí, sí del Partido Socialista. No vas a meter en una reunión de trabajo a Congresistas del PSOE con congresista de Vox, no sonaría bien, ¿no?". El "mediador" a los colegas de COPE Canarias.

Me surgen un montón de preguntas: ¿Dónde están las feministas del Gobierno y del PSOE poniendo a caldo a estos puteros, por ejemplo? Las fotos de estos tipos en calzoncillos con toda la panza con las pobres chicas, inmigrantes en su mayoría, me dan ganas de vomitar. ¿Cuánto tiempo llevaba el Tito Berni con esas corruptelas en Canarias de donde procedía o en el Congreso donde estuvo en legislaturas anteriores o ahora?

Mira, la foto de Sánchez con el Tito Berni, en un mitin, se puede hacer 15.000. ¿Cuántas veces sacaron, la prensa amiga o en las tertulias habituales la foto de Feijóo con el tal Marcial Dorado? ¿Te acuerdas? Pues a ver cuántas veces sacan ahora la foto de Sánchez con el putero Tito Berni y sus amigos.

