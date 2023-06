Expósito cuestiona el olvido de Presidencia del Gobierno sobre Ceuta y Melilla

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de este lunes en Herrera en COPE vuelve a ser un nuevo desprecio de La Moncloa a Ceuta y Melilla

Me resisto a acostumbrarme a cosas increíbles. ¿Alguien se imagina esto en otro país del mundo? Me refiero a la comparecencia de la semana pasada de Pedro Sánchez para presentar, supuestamente, la presidencia de la Unión Europea. Una presidencia que le resbala por eso convoca las elecciones.

Aparece con un mapa de España, en todos los sitios donde va a haber reuniones, va a haber no sé que, las Islas Canarias, Baleares y no parecen Ceuta y Melilla en el mapa de España. Tal cual. Aparece como siempre las Islas Canarias, subidas de su posición geográfica para que quepan en el mapa; Baleares, toda la Península Ibérica y no aparecen las dos ciudades autónomas en el norte de África.

Alguien dirá, un olvido. Mentira. Esas cosas no se olvidan o las pones o no las pones, o las consideras o no las consideras, pero ¿otra vez en Presidencia del Gobierno con Pedro Sánchez con trajecito gris marengo delante del mapa y que no aparezca Ceuta y Melilla?

Es evidente que en Marruecos están pasando cosas, cada uno tiene su pedrada y, yo insisto que están pasando cosas, pero que nos tengamos que rebajar otra vez... porque, claro si estás en el despacho o en el Salón Real de no sé qué palacio de Mohamed VI, te pone el mapa sin Ceuta y Melilla aposta y te lo tragas. Es la realpolitik, pero ¿hacerlo tú?

Por estas cosas también se vota, eh. En fin, no quiero ni pensar qué ocurriría si se planteara un referéndum sobre Ceuta y Melilla en el Congreso de los Diputados. No quiero ni pensarlo, porque si piensas los socios y, buena parte del PSOE, nos íbamos a sorprender del porcentaje que votaría que le da exactamente igual.