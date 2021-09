Este miércoles 1 de septiembre Carlos Herrera iniciaba una nueva temporada radiofónica en ‘Herrera en COPE’ con una histórica entrevista al Papa Franciscoque está dando la vuelta al mundo.

Así lo corroboran los corresponsales de COPE que, un día después, nos cuentan el tratamiento de esta conversación en los medios de comunicación de sus respectivos países.

Empezamos por Argentina, el país del Papa con Ernesto Coco que nos cuenta que “los medios argentinos están reflejando desde el mismo momento que COPE ha emitido el comunicado de la entrevista, de la exclusiva que han realizado en el Vaticano, han destacado principalmente el estado actual de salud del Pontífice.

Y escuchar de viva voz la definitiva acerca de la noticia de su dimisión que era falsa y que nunca se le pasó por la cabeza, resultó ser una de las frases más escuchadas por los argentinos.

De hecho, el diario ‘Clarín’ le dedica el Papa Francisco la mitad de su portada y titular: ‘El Papa dice que la renuncia ni se me pasó por la cabeza mientras que en la sección internacional dice que el Santo Padre cuenta en una extensa entrevista a la radio COPE,como la mencionan por estas pampas, detalles de su operación, que ahora lleva una vida normal que puede comer de todo.

También se repasa en la edición de hoy del diario de mayor tirada de la República Argentina la variedad de temas que fueron tratados a lo largo de la entrevista, desde sus próximos viajes y la corrupción en el Vaticano pasando por la lucha de la Iglesia contra la pederastia y hasta su promesa de no ver televisión, ni siquiera la Copa América. Y, además en un recuadro también habla del enfermero que le salvó la vida, Massimiliano Strappeti, . Además, en otros medios que vienen hablando de la entrevista desde que fue emitida en su totalidad llevan distintos recuadros en los distintos medios y muchos destacan las 10 frases más destacadas del Papa Francisco en una extensa entrevista, cosa que recalca cada uno de los medios y recalcan también, en vez de decir la Cadena COPE, la radio española COPE”, termina Ernesto.

En Alemania, nos dice Rosalía Sánchez “escéptica sobre el Sínodo alemán, con ese adjetivo la califica, por ejemplo, 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' esta mañana. Es lo que más ha tratado la prensa aquí por una cuestión de proximidad, es lo que más les afecta.

Las reservas que ha expresado o no, ahí hay multitud de lecturas sobre la vía sinodal alemana que el 30 de septiembre al 2 de octubre tiene la segunda Asamblea General en Frankfurt, con lo cual esas declaraciones son de una pertinencia y de una actualidad pues cruciales para el proceso, por eso es lo que más se ha fijado la prensa.

Entre las valoraciones hay quien lo ve más escéptico, como decíamos, se destaca mucho también su última apreciación sobre el asunto de que no hay que dramatizar demasiado, que no hay que ser demasiado trágico, traducen algunos periódicos y bueno esa comprensión en la que daba mucho medios dicen como una de cal otra de arena, es decir, reconocía una necesidad pastoral y al mismo tiempo decía que el proceso no tiene en cuenta algunas cosas, como diciendo tiende la mano pero sin dar demasiado.

En las redes sociales, quizás sí que se habla un poco más de sus palabras sobre Merkel y en todo caso, los medios han recibido la entrevista desde luego como como una entrevista de apertura del curso del Vaticano, ese lo que la prensa alemana ha recogido”.

Cosa distinta es lo que ha ocurrido en Inglaterra, como nos confiesa una sincera Paloma García Ovejero “no te voy a engañar, dicen poco. Las agencia sí. Bloomberg, la agencia de noticias económicas, recogen el primer minuto lo de Afganistán por ejemplo. Reuters, la agencia generalista, hizo tres lanzamientos, China, lo de Afganistán y lo de Merkel.

En la BBC, nada, no les interesó. En los periódicos, poquita cosa. Hoy hay una persona muy famosa española, pero no eres tú Carlos, es Penélope Cruz ocupando portada en el ‘Times’ y otros periódicos.

Para serte sincera, Afganistán, la cita de Merkel, de Merkel a Putin que era al revés, estaba pero ha desaparecido porque esta madrugada se ha ido Afganistán precisamente el ministro de Exteriores, que ha sido muy criticado por haber desaparecido del mapa durante la crisis.

Así que…. lo de Glasgow, han tomado buena nota que el Papa irá a Glasgow, pero casi de forma logística porque en realidad los obispos escoceses ya lo habían dado por hecho.

Yo lo he escuchado con mucho cariño, con mucha atención, pero aquí en esta isla de piratas, no ha triunfado, Carlos”, concluye Paloma.

De la repercusión en Bruselas y en Bélgica nos informa José Luis Concejero. “Aquí, en los despachos importantes de las instituciones comunitarias han estado muy pendientes de esta entrevista con Su Santidad el Papa, sobre todo por sus palabras relacionadas con las crisis de Afganistán y también el futuro de miles de refugiados que van a buscar en Europa un futuro mejor. Ahora mismo es el debate que centra la política europea, porque hay muchos países que no quieren ni hablar de una posible acogida de afganos, algo que choca frontalmente con el discurso del Papa. Por eso los periódicos que son referencia aquí en las instituciones comunitarias, en la burbuja Europea como se dice, el caso del ‘Politico’ recoge las palabras de Su Santidad el Papa hablando de que Europa tiene que acoger e integrar a los refugiados, por lo tanto, aquí evidentemente las palabras del Papa son escuchadas con mucha atención y de alguna forma pueden levantar ampollas en cuanto al futuro de las relaciones que va a haber entre los diferentes países europeos con el tema de los refugiados.

Y en el caso de la prensa belga también se hace eco ‘Luxuar’ o ‘La Libre Belgique’ que, fundamentalmente, se centran en el estado de salud del Papa. Dicen que está mucho mejor y, también, en este caso en los viajes que ha anunciado próximamente a Malta, a Chipre y a Grecia. Esto en líneas generales es lo que recoge la prensa del país”, termina José Luis.

En Francia, nos cuenta Asunción Serena que “la prensa francesa, en papel, la verdad que quien se hace eco hoy es el diario ‘La Croix’ que es el que se hizo eco del comunicado anunciando esta exclusiva y las palabras del Papa sobre el enfermero que le había salvado la vida. Y, ahora, en esta edición de papel habla de una entrevista caudalosa en la que el Papa Francisco aborda un gran número de temas de actualidad y hace un resumen, punto por punto, de todos los temas que abordasteis. El resto de la prensa es muy diferente, por ejemplo, ‘Le Monde’, ‘Liberation’ no ha recogido la esta noticia pero sí la prensa regional.

Así como ‘Le Figaro’, que en su edición digital subraya el desmentido que hizo ayer el Papa en COPE a los rumores de dimisión que circulan por Italia y, también, esa respuesta elusiva, dice, a esa pregunta que le hiciste sobre el futuro encuentro con Viktor Orbán.

Concretamente, la prensa regional destaca el anuncio de las próximas visitas del Papa a Grecia a Chipre y Malta. ‘Paris Match’, también en su edición digital, destaca que el Papa demostró estar en plena forma intelectual y que defendió personalmente el controvertido acuerdo firmado entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos.

También la cadena de televisión que recoge en su edición digital también haciendo hincapié en ese aspecto digamos de la salud del Papa sobre todo. Estos son los temas, sobre todo a las visitas los países pequeños y la salud del Papa y los rumores de dimisión, el desmentido, son las los temas que más han destacado de esta entrevista que has hecho al Papa Francisco”, concluye Asunción.

Y terminamos en Italia, con la artífice de esta exclusiva e histórica entrevista al Papa Francisco, Eva Fernández.

“No hay cabecera de tirada nacional o regional en la que no quede reflejada la entrevista con el Papa Francisco. La mayoría, como el resto de los compañeros ha dicho, ha optado por el titular: “No se me ha pasado jamás por la mente dime dimitir”.

En algunos periódicos dado el interés por el proceso del cardenal Becciu, han titulado ‘Becciu va procesado, pero deseo que sea inocente’.

Audio

Y luego, es curioso que el subtítulo preferido de casi todos ha sido esas palabras que te dirigió el Papa, delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo porque aclarar es peor.

Y luego fíjate Carlos cómo os podéis imaginar ‘Il Messaggero’, que es el diario de Roma del que el Papa contó que es el único que lee por la mañana porque le gusta como titulan. Pues imaginaros, ha dedicado casi un especial para recordar a todos con este titular: ‘El Papa Francesco, aficionado al Messaggero,: “Solo leo un periódico”’. Lógicamente ellos han aprovechado estas palabras del Papa para decir lo bueno que son y lo bien que lo hacen y que son del periódico escogido por el Papa Francisco.

‘República’ subraya esa frase de Merkel, que realmente es de Putin y que le atribuye a Merkel, pero bueno, subraya la importancia, el mensaje de calado, lo que el Papa realmente quería decir al utilizar esas palabras.

Y luego, pues hay otros que detallan datos de su operación ‘Papa Francisco: tengo 33 cm de intestino menos’, que eso me ha hecho mucha gracia porque verlo así en letras bien grandes llama la atención.

‘L’Osservatore Romano’ se ha volcado. Incluye en papel, nos han prometido que te reservan a ti Carlos una edición en papel para que la guardes, la entrevista completa y además un artículo titulado también ‘Jamás se me pasó por la mente dimitir’.

Lo que sí he de deciros, Carlos, te va a impresionar. Si luego tienes un tiempo, echa una ojeada el despliegue en Vatican News, la entrevista es cabecera ahora mismo en las ediciones en todas las lenguas incluido el hindú, coreano, croata, lituano, malayo, armeno, albanés tamil chino, macedonio y, esto por las exóticas. Porque luego está en todas en todas las importantes

Y, digamos que lo más divertido de esto es un titular, que aunque no aparece reflejado en la prensa italiana, de lo que hemos estado sondeando, lo más divertido, a una noticia que publicó nada más y nada menos que ‘American Press ‘y que agencias de todo el mundo han recogido. Pero este titular en el ‘India Times’ es maravilloso: ‘El Papa: gracias a la cirugía puedo comer de todo”. Ese es el titular del ‘India Times’, y oye 14 millones de seguidores tiene, concluye Eva.