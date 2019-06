¿Por qué decimos carne de vacuno y no leche de vacuno?

Este martes en el "El menosprecio de la lengua" traemos una pregunta muy interesante que nos ha hecho una fósfora: ¿se puede decir piel de vacuno? Vacuno es un adjetivo, luego no estaría bien, ¿no? ¿Por qué no se puede decir entonces leche de vacuno? ¿Y por qué sí carne de vacuno? Pues es una buena pregunta. Jorge Vilches asegura que “vacuno” es también sustantivo y, de ahí, este uso. Si consulta el DRAE le dirá en su tercera acepción que significa “animal bovino”. Sin embargo, el por qué se dice con piel y no con leche solo responde al uso caprichoso que de la lengua hacemos los hablantes.

Hay muchas otras aclaraciones sobre la Lengua en la sección de hoy, por eso te animamos a que escuches el audio y te advertimos de que, como siempre, terminamos con el chiste malo del profesor.

