El menosprecio de la Lengua, con el profesor Fernando Vilches

Nos adentramos en la sección más aplaudida y más escuchada por la fosforera ávida de aprender alguna cuestión nueva sobre el uso de la lengua o de recordar conocimientos olvidados sobre ella. Y apenas han transcurrido unos segundos de la sección ya se han cruzado los primeros reproches: Carlos Herrera a las 6:07 de la mañana ha vuelto a utilizar la expresión “de la misma”. No hay nada como escuchar al Profesor Vilches regañando al alumno Herrera.

Para no perder las buenas costumbres seguimos con una frase: TODOS LOS QUE PARECEN ESTÚPIDOS, LO SON Y, ADEMÁS TAMBIÉN LO SON LA MITAD DE LOS QUE NO LO PARECEN.. don Francisco de Quevedo y Villegas, nada más y nada menos. Y, a tenor de lo que estamos presenciando, parece escrita ayer…..Y una palabra para rescatar del olvido: acoquinar, forma coloquial de amilanar, acobardar, hacer perder el ánimo. Mucho más bonita y sonora que el vulgar “acojonar”, que ahora lo utilizan también las mujeres con muy poca propiedad pues, aunque se usa con el mismo sentido de acobardar, infiere en su etimología la ausencia de atributos masculinos (a-, prefijo negativo y cojón), con lo que da una preponderancia a algo no muy lógico, que la valentía o su ausencia residen en los testículos (¡Ojo! No confundir con ‘apoquinar’: ‘pagar, dar dinero, generalmente a disgusto’).Y en cuanto a los audios, hemos cazado “proceso gripal”,“síndrome de abstención” y ,cómo no, al Jefe diciendo eso tan suyo de “Cuando tengáis tiempo,asomarse”.Fernando Viclhes ha respondido a varias preguntas de oyentes sobre el uso de Girona o Gerona o expresiones como “nunca antes he visto”.

Cualquier duda sobre el uso de la lengua, pregunta, sugerencia… o incluso alguna expresión que haya escuchado y que le haya provocado dudas nos la puede enviar al correo electrónico herreraencope@cope.es, grabar un mensaje de “wasap” en el 600 99 13 14 o en nuestro contestador “artomático” 91 522 33 79.

Y recuerda que tenemos una cita los martes para velar por el patrimonio de nuestra Lengua.