La pícara broma del 'Peñafiel' de Grupo Risa sobre las operaciones del Rey Juan Carlos

Este viernes el Grupo Risa ha vuelto al estudio de Herrera después del estío para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más entretenidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por Pilar García Muñiz, la nueva copresentadora del espacio matinal junto al comunicador.

“Siempre que vienen a esta radio tienen que pasar por el bautismo del Grupo Risa”, han comentado sobre el nuevo fichaje de la emisora.

'Luis del Olmo' no se podía librar del látigo de los cómicos, que han arremetido contra él por decir cada día en antena el número de programas emitidos en directo. “Te reto a que me superes”, le ha espetado a Herrera.

El que también ha hecho acto de presencia ha sido 'Alcalá', que ha vuelto a hacerle la pelota al comunicador. “Carlos, te queremos mucho”, le ha dicho en esta ocasión.

Quien ha pasado como un huracán ha sido 'Jaime Peñafiel', que le ha enviado una “reverencia digna de protocolo” al Rey Juan Carlos después de su intervención de corazón.

Según el periodista, el monarca se ha sometido a cuatro operaciones desde que fue proclamado como tal hasta 2004, cuando contrajeron matrimonio los actuales Reyes. Desde entonces hasta la fecha han sido doce las ocasiones en las que el emérito ha pasado por quirófano. “Se ha operado el mismo número de veces que Letizia se ha tocado la carita”, ha sentenciado 'Peñafiel'.

El 'hit' de la semana ha venido de la mano de Georgie Dann y 'La barbacoa'. “El otro día oí con alegría que don Carlos Herrera puso la barbacoa y al escucharlo, tumbado ahí en la playa, me puse muy contento, casi me meo toda (...)”, han cantado.

'Adolfo Arjona' ha sido otro de los invitados a esta cita sin igual. Según ha dicho, está tratando de desgranar un entuerto. Y es que, uno de los colaboradores de Herrera fue “mister piernas” y ahora, por extrañas circunstancias, parece ser que le han crecido los pechos”. La persona en cuestión no es otra que Goyo González.

A pesar de los aplausos que ha recibido, 'Jesús Luis' se ha enfadado por el tono verde empleado en el programa y se ha ido al poco de entrar en antena.

Quien sí se ha quedado ha sido 'Diego', el cronista de sucesos, que ha sorprendido a la audiencia por su profundo conocimiento del alemán. Ese sí, pronunciado con un marcado acento andaluz.

Como no podía ser de otro modo, 'García' ha abroncado a Herrera por no saberse al dedillo el sumario de los ERE. “¿Qué coño has hecho este verano? Estás en la piscina, te coges el sumario y te lo lees”, le ha espetado.

Por último,Bobby ha desvelado en el diario de 'mi Roberto' que la incorporación de Pilar García Muñíz a la emisora se debe a sus recomendaciones, ya que con la llegada al ente público de Rosa María Mateo su puesto peligraba.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes, pero la semana que viene volverá a leerle la cartilla a Herrera. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaa!