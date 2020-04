'Iglesias' y Herrera alzan la voz por los niños en un delirante 'hit' de Grupo Risa

Como cada viernes, Grupo Risa le ha puesto 'El Espejito' a Carlos Herrera para analizar los momentos más comprometidos de las semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por la propia casa. 'García' se ha estrellado nada más comenzar el espacio debido al "penoso" hermanamiento entre la Cadena COPE y Onda Cero en un especial en el que han intervenido Carlos Herrera y Carlos Alsina.

Tras criticar el momento, los cómicos han dicho que a Herrera le están saliento "alumnas aventajadas" en el arte de estornudar en antena como María José Navarro, que no fue menos que su jefe e hizo lo mismo.

'Jaime Peñafiel' ha hablado del vídeo de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía leyendo 'El Quijote', lo que no hace 'Victoria Frigorífica', que no lo lee porque se lo sabe de memoria, ha dicho el periodista.

Los archivos personales de Carlos Herrera han salido a relucir a propósito del día del libro. Los cómicos han recordado cómo el joven Carlitos recitó de memoria ante el jefe del Estado la guía telfónica de la España de 1960.

Tras ellos, se ha discutido si 'Salaverri' se ha convertido en el "eje vertebrador" del programa. Entusiasmado con la idea, ha traído la música de José Luis Perales, un cantante "icónico de heavys punkys", ha puntualizado el periodista.

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ

"Que salgan los niños, que salgan por Dios, el parque os espera otra vez, lo ha dicho el señor Pablo Iglesias Turrión y Carlos Herrera Cruxet", ha comenzado el 'hit' tras las disculpas del vicepresidente a los niños en nombre del Gobierno por "no haber sido claro" con las medidas de desconfinamiento. “Que salgan los niños, que dejen de estar pegados al ordenador; que un día les cojo la play y la arrojo por el balcón”, ha rezado la canción ya convertida en himno.

'Arjona' ha dicho que todas las emisoras de radio lo han llamado para intervenir en su programación diaria tras el abrazo entre los Carlos. Tras él, 'Alcalá' ha recordado los premios otorgados a Herrera a lo largo de su carrera para concluir con su momentazo en 'Sálvame'. El comunicador ha dicho que no quiere ir al polígrafo mientras 'Jorge Javier' saludaba a Gonyo González. "Ayer Belén Esteban mandó un abrazo a Carlos Herrera", ha dicho María José, que ha recordado la admiración que siente el locutor hacia la estrella televisiva.

'Jesús Luis' ha puesto a Herrera a rezar el Regina Coeli, oración que ha convertido en un politono. Todo mientras 'García' volvía recuperado de su accidente inicial para criticar a Pilar García Muñiz por "pelota" tras confesar gustos musicales similares a los de Herrera.

Bobby ha podido hacer su diario. Según ha dicho, el confinamiento va a acabar con él porque no puede correr por El Retiro y tiene que hacer gimnasia en casa. Para que no se le atragante la cuarentena, le ha puesto nombre a cada rincón del hogar, Carlos Herrera, Lucio y Las Ventas, ha llamado a sus rincones especiales. “Cuando me voy a dormir, me digo: Bobby, has estado en Lucio y en Las Ventas el mismo día, pero no puedes ir todavía".

¡Ay, de verdad, qué ascoooooooooooooo!