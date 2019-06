Grupo Risa consuela al ex primer ministro francés con 'Bailemos un Valls' tras su ruptura con Cs

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado felicitando al comunicador por sus 1.000 programas con 'Herrera en COPE'.

Javier Sierra no se ha librado del látigo de los cómicos. Y es que, esta semana dijo en antena que a los astronautas del Apolo 11 se les coló una extraña interferencia en la radio que resultó ser Luis del Olmo. “En la era en la que no había Internet a mí ya se me escuchaba por las galaxias”, ha dicho el berciano.

La semana pasada la centralita se colapsó por culpa de los ruidos que hacía Fidalgo al chupar un objeto extraño. “Lo siento, no volveré a hacerlo”, dijo en antena. Este viernes 'Arjona' ha desvelado que, efectivamente, estaba comiendo un caramelo de menta.

“¡Qué bien come caramelos Herrera! ¡Qué bien me come!”, dijo 'Alcalá' sobre el comunicador con su complacencia particular.

Apesadumbrados por el divorcio entre Manuel Valls y Cs debido al apoyo del ex primer ministro francés a Ada Colau en la Alcaldía de Barcelona para frenar al candidato de ERC, Ernest Maragall, los cómicos le han dedicado una bella canción. 'Baileremos un Valls', titularon el hit.

Oh... Manuel, ¿de qué vas? Si es que ya no te entiende ni Blas.

Tú le diste otra vez la alcaldía a Colau.

Vaya Fiesta en la ciudad Condal.

Oh, Manuel, c’est finí, pues Rivera ya pasa de ti.

Porque Inés se citó con Albert en Madrid.

Y al oído le dijo algo así:

Voulez-vous danser avec moi? ¿Quieres que cortemos con Vals?

'Jaime Peñafiel' ha vuelto al estudio para analizar la ceremonia de entrega de La Jarretera que esta semana le hizo la reina de Inglaterra al Rey Felipe.

“Ella -por doña Letizia- bastante tenía con mantener una conversación en inglés con Kate Wellington. Menos mal que estaba al rescate Máxima Zorraquieta de Holanda, cuyo marido, el rey Guillermo, también recibió la Jarretera”, ha dicho el periodista.

'Jesús Luis' también ha hecho acto de presencia. “Hoy vengo como el Gordo de Navidad”, ha empezado a decir para después regañar a Carmelo Encinas por pronunciar “guarras y zorras” en directo.

El periodista de sucesos de Herrera, Diego Martínez, ha comparecido para desgranar un crimen en lengua gallega, motivo por el que lo han galardonado con el “premio Rosalía de Castro a la divulgación de las Letras Gallegas”, pero se lo ha comido “con unas tostadas con aceite”.

Como no podría ser de otro modo, 'García' ha aparecido por el estudio de Herrera para corregir a Naranjo y decir que la UEFA es “la unión especuladora. Se bebe el manso y se come al niño Jesús”.

El periodista ha tenido para todos. Ha lamentado que este espacio lleve 1.000 programa en antena. “Hoy es un día triste”, ha dicho antes de despedirse.

Bobby ha desvelado las últimas páginas de su diario. Según ha confesado, es catalán. Concretamente, de Vic, “de donde se hacen los bolis”.

Hasta aquí el programa de este viernes. La semana que viene volverán a repartir leña con su genial sentido del humor. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaa!