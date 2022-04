Mari Jose escribe en su diario: "Me dice mi Kim Jong-un: «Vamos a dar una vuelta» ¡Qué vergüenza!"

Querido diario. Cuado llegamos a Albacete, me dice uno de los colaboradores de este programa: "Bueno, qué, ¿nos vas a llevar a conocer el casco antiguo?" No iba a decir su nombre, pero lo voy a decir. Nacho Abad, que actúa ahora después. Fue Nacho Abad: "¿Nos queda muy lejos el centro histórico?". Y yo le dije: "Vamos a ver, Nacho. En las ciudades buenas, la cosa se hace al revés. Aquí se va de bares. Y si por el camino hay algo mono, paras y se ve, pero no al revés. Anda y tira, Nacho", le dije "o te mando al Centro cultural Saramago 'toalatarde'".

El caso es que llegamos, yo con la ilusión de que el Herrera viniera 'cansao' y que se fuera a acostar directamente. Y de pronto dice mi Kim Jong-un: "Vamos a dar una vuelta, ¿no?" ¡Qué vergüenza por la calle! Yo pensando, "Diosito, ¿y si bajara una nave espacial y me llevara para que no se me viera con esta gente en mi ciudad? ¡Que yo tengo una madre y un prestigio! ¡Que son muchos años de 'gambiteo' por estas calles!".

Pues han venido. Y resulta que ha venido Alberto. Mi ex Alberto Eduardo ha venido a Albacete, amigas. Que yo le dije, no te vayas a poner muy 'perita'. Que aquí las tías nos merendamos todas las tardes a dos como tú. Creo recordar que mi ex Alberto Eduardo y yo rompimos porque a su padre no le dio la gana de ponerme el piso de Tomares a mi nombre. Así que voy a aprovechar que estoy en mi tierra para, con la ayuda de todos los presentes, me echen una mano en mis intereses.

Escucha ahora 'Herrera en COPE', de 6 a 13 horas. Presentado por Carlos Herrera, el comunicador más escuchado de la radio española, es un programa matinal que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 13 horas, y que siguen cada día más de dos millones y medio de oyentes, según el EGM. A lo largo de sus siete horas de duración, Herrera en COPE sigue al minuto la actualidad de la jornada, en plena ebullición, toma el pulso a los mercados y a la crónica internacional, entrevista a los protagonistas de la noticia y, también, invita a disfrutar del lado más lúdico y distendido de la vida, de la mano del siempre genuino humor y don de gentes de Carlos Herrera.

De 6 a 10 horas, ‘Herrera en COPE’ pasa revista a la actualidad de la mañana. Carlos Dávila cuenta a las 06.30 lo que nadie más se atreve en "El trino del conciso", Pilar García de la Granja nos ofrece su píldora económica y el primer ‘Café de redacción’ se lo sigue tomando Herrera a las 7.30 horas con Jorge Bustos y Carmen Martínez Castro. A las 08.30h. Javier González Ferrari analiza la actualidad junto a las otras grandes firmas que nos seguirán acompañando en la clásica tertulia. Ignacio Camacho, Antonio San José, Carmen Torres, Ana Isabel Martín, Gloria Lomana, Paco Rosell, Bieito Rubido, Miquel Jiménez o José María Fidalgo buscan las vueltas y el sentido a los temas informativos del día con pluralidad, desde la moderación y con un lenguaje divulgativo y cercano. A la tertulia de esta temporada se unen Juan Fernández Miranda y Paloma Esteban.

El entretenimiento y el humor inteligentes continúan durante toda la mañana, a partir de las 10.00 horas, con ‘Los Fósforos’ y con Jon Uriarte, cargado de historias y entrevistas curiosas. No falta tampoco los jueves ‘Radio Carlitos’, sección de éxito rotundo y uno de los clásicos del programa. Goyo González, María José Navarro, Alberto Herrera, Toni Martínez y José Antonio Naranjo también se encargan de poner el punto distendido al programa. A las 12.00h, Jon Uriarte toma el relevo para la última hora cargado de historias y entrevistas curiosas.

Esta temporada, los oyentes de COPE también pueden disfrutar de secciones como "Personajes de pueblo" con Diego Martínez, "Gastronomía y protocolo" con Goyo González, "Lo misterioso", con Javier Sierra, "Las cosas cotidianas", de Antonio Agredano y los "Sucesos" con Nacho Abad.

