"Que Vinicius marque el gol del triunfo es justicia futbolística, verle bailar de nuevo es una celebración reivindicativa, es un mensaje contra el racismo"

El análisis posterior a la victoria del Real Madrid frente al Benfica en la Champions League, en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, ha puesto de manifiesto la compleja lectura del momento del equipo. A pesar de un partido calificado como "impropio de la Champions en el Bernabéu" y con un "ambiente tan frío", el foco se ha centrado en los aspectos positivos, con la figura de Vinicius Jr. como gran protagonista. Roberto Morales, colaborador del programa, ha sido contundente en su valoración sobre el decisivo papel del brasileño.

Justicia futbolística para Vinicius

Para Roberto Morales, es "justicia futbolística que el que marca el tanto del triunfo sea Vinicius". El comentarista de COPE ha subrayado el potente significado de la celebración del brasileño tras su gol. "Me parece que ver bailar a Vinicius de nuevo la celebración reivindicativa es un mensaje contra el racismo", ha afirmado, interpretándolo como una "revancha personal" que afianza el liderazgo que se le demanda, especialmente ante la ausencia de Mbappé. Las estadísticas respaldan su momento de forma, con 6 goles en los últimos 5 partidos.

Los pilares de un equipo 'indescifrable'

Más allá de Vinicius, el análisis ha destacado a otros jugadores clave. "También me quedo con Fede Valverde, me quedo con Tchouaméni, me quedo con Courtois, principalmente", ha señalado Morales, apuntando a Valverde como el "asistente en los 2 goles" y celebrando su juego ahora que está "liberado de esas ataduras". Estas figuras son consideradas el sostén del equipo, ya que "hay 5 o 6 jugadores que son los que vienen a sujetar un poco el juego".

Sin embargo, este brillo individual contrasta con el juego colectivo. La sensación general es que los aciertos del equipo se basan más en "momentos y de destellos" que en un funcionamiento grupal sólido. La conclusión es tajante: "como equipo el Madrid es que es es indescifrable". En este contexto, la figura de Courtois se agiganta con paradas "antológicas", de las que el propio portero ha explicado su técnica. Este análisis apunta a que el equipo no termina de funcionar como un todo, una preocupación de cara a los próximos retos.

Un partido sufrido con final feliz

El directo del Real Madrid - Benfica fue una montaña rusa de emociones. Aunque el resultado final fue de 2-1, la victoria se consiguió "sin brillo". La noche empezó mal para los locales cuando Rafa Silva adelantó al Benfica en el minuto 13 al aprovechar un rechace dentro del área. Manolo Lama comentó la reacción: "A veces te tienen que dar un buen bofetón para ponerte en alerta". La llamada de atención funcionó y, apenas tres minutos después, Tchouaméni empató el partido con un remate desde la frontal tras una gran jugada de Valverde.

El partido se mantuvo igualado, con ocasiones para ambos equipos, incluyendo un gol anulado a Arda Güler por el VAR por un fuera de juego milimétrico en el minuto 33. El momento más dramático fue la lesión de Raúl Asencio, que tuvo que abandonar el campo en camilla en el minuto 75 y fue trasladado a Sanitas Valdebebas para realizarle pruebas. Finalmente, en el minuto 80, Vinicius sentenció la victoria a pase de Valverde, superando a Trubin y celebrándolo con su característico baile, un gesto cargado de significado. Con este resultado, el Real Madrid estará en el sorteo de octavos del viernes, donde el Manchester City o el Sporting de Portugal podrían ser su próximo rival. Sigue el debate sobre el rendimiento del equipo sin su gran estrella, pero el dato es sorprendente.