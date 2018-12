Rufián en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González

Va aumentando el número de pacientes de la sala de espera del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’.

- Rufián, el mundo al revés, escribía en Twitter: Vives en un país en el que Forcadelll es una separatista supremacista y Abascal un patriota constitucionalista. Diego de Schouwer se lo explicaba con cita de la Forcadell de 2014:”Nuestros adversarios son los partidos españoles que hay en Cataluña: Ciudadanos y el PP. Estos son nuestros adversarios. El resto somos pueblo de Cataluña.” Y añadía: Supremacista de mierda lo es un rato eh, no engañes.

- Alejandro Vara cuenta que más de 30.000 personas firman un manifiesto en defensa del mosso que dijo que la República no existe. Que apunten la mía también.

- Daniela Rivera ha colocado el gran tuit para estas fechas: “Ayer me tomé una foto con toda la familia de mi novio y su mamá gritó: “Dany que se ponga en la orilla por si luego la tenemos que recortar”.

- Pablo Iglesias se ha aplicado al cuidado de sus mellizos, que hasta ahora ejercía la madre de las criaturas. Pero no descansa. Después del discurso del Rey ha colocado su tuit crítico: “El Rey reconoce implícitamente que se equivocó en el discurso del 3 de octubre". Rosa Díez: lo que dices es tan falso como que tú no has hecho nunca un escrache, ni defendido nunca el régimen de Chávez y Maduro; ni confraternizado con ETA. El Rey no ha renegado del espíritu de la transición. Y no, es el garante.

- Pastrana: Si abres la nevera y huele a rancio pueden ser las sobras del cocido o Izquierda Unida”.