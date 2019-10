Los ‘despistes’ geográficos de Pedro Sánchez en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Sonrisas y asombro en la sala de espera del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ ante los ‘despistes’ geográficos del presidente en funciones Pedro Sánchez.

- El Capitán hacía una reflexión pesimista en mi blog: En la Universidad Pompeu Fabra el que grita “¡Muera la inteligencia!” es el rector.

- Pedro Sánchez, Así hablaba en Antena-3: “Ayer, por ejemplo, yo estuve en Zamora. Allí hay un problema de despoblación bien importante”. No Pedro, donde habías estado era en Palencia, pero tu fuerte no es la geografía. Hace 20 días dijiste en la SER: “Ahora voy a Huesca; después estaré en Aragón”.Y la ciudad natal de Antonio Machado no era Soria, sino Sevilla. ¿Te acuerdas, Herrera, de la campaña de 2015, cuando siempre se la acercaba una mujer a contarle lo de su hija Valeria, que tenía 35 años y un contrato basura? Y se le acercaba la misma mujer en Canarias, en Nou Barris, en Extremadura, en Ponferrada y su hija siempre se llamaba Valeria, aunque según pasaban los mítines dudaba entre Valeria, Verónica o Victoria.

Bueno, pero siempre empezaba por uve. Algo es algo.

- Luego dirán que no tiene principios. El lunes, en Telecinco: “Llevo ya muchos años enfrentándome al muro del bloqueo”. Como todo el mundo sabe por él mismo, el bloqueo empezó el 28 de abril. No son muchos años, menos de seis meses.

- Mi querido Fernando Lázaro: Algo no me cuadra… El Rey puede ir a Cataluña pese a que se temen disturbios, ¿pero el Gobierno hizo todo para aplazar el clásico por razones de seguridad?

- Pablo Iglesias: “Ser patriota no consiste en llevar banderitas o parecerse a Abascal o Casado, sino en tener una sanidad pública y universal”. El PSOE le explicaba: Hoy hace 37 años de la victoria socialista que puso en marcha la sanidad pública y universal en nuestro país.

- Don Uno les aclaró: No decís la verdad ni cuando os equivocáis. El sistema de sanidad universal lo instauró el SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad, no PSOE) convertido en Ley el 14 de diciembre de 1942. El ministro de Trabajo que elaboró la ley fue José Antonio Girón de Velasco.

Pues eso debería saberlo Pablo Iglesias. Fue en la época de Girón en la que su abuelo se colocó en el Seguro Obligatorio de Enfermedad al poco tiempo de salir de la cárcel.