Iván Redondo en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

En la sala de pacientes del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ hay un nombre y un hombre que acapara todas las conversaciones. Se trata de Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que este jueves protagonizaba una de las escenas más comentadas en la reunión Pedro Sánchez y Quim Torra.

Se trata de la reverencia que ‘la mano derecha’ de Sánchez realizó a Torra cuando le saludaba, un gesto más similar al protocolo real que a otra cosa.

- Marchando. Paco: “Si Iván redondo le hace esa reverencia a Quim Torra en público qué no le hará a Pablo Iglesias en privado”.

El cortesano de Moncloa saluda al delincuente Torra con la inclinación de cabeza que Sánchez le niega al único que la merece: el Rey. pic.twitter.com/JcIwx0rPk2 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 6, 2020

- Rosa Díez comentaba que cómo reprochar a Iván Redondo un cabezazo si su jefe se baja los pantalones.

Iván Redondo no hace sino repetir lo que hace su jefe, que ha permitido que Torra le reciba con guardia de honor y bandera , como si fuera un dignatario extranjero. El valor de lo simbólico al servicio de los sediciosos. Aquí el vídeo: https://t.co/PloLsElXc0 — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 6, 2020

- Juan Fernández Miranda: “Sánchez acusa a ABC de mentir y de no hacer periodismo. El de la tesis. El del helicóptero. El del insomnio. El de Ábalos no se reunió con Delcy. El de ‘con Bildu no pactaré’. Palabra de Sánchez.

- Pastrana: “Los catalanes constitucionalistas tienen a un presidente autonómico que actúa como si solo existieran los independentistas y a un presidente del Gobierno que piensa que dialogar con los catalanes es hacerlo solo con los independentistas. Para correr.

- El número tres de Podemos, secretario de Organización, Alberto Rodríguez, el de las rastas, recordó desde la tribuna de oradores del Congreso que “ayer había aquí dos niñas que tienen la educación garantizada y que cuando se ponen malitas las visita un médico”, cosa que en su opinión no les pasa a las niñas y los niños de su barrio. Y los suyos lo aplaudieron. Pero ¿en qué país viven? Ya hemos asumido que esta tropa nos quiere llevar a Venezuela, -Gracias, Sánchez-,pero todavía no hemos llegado.