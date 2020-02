El sorprendente apodo que le ha puesto Herrera a Iván Redondo tras su reverencia a Torra

El encuentro de este jueves entre Pedro Sánchez y Quim Torra dejó numerosas imágenes muy descriptivas de la debilidad del gobierno de Sánchez ante los independentistas catalanes. Los 'honores militares' de los Mossos como si Sánchez fuera un jefe de Estado extranjero, el lazo amarillo de Torra, los libros sobre derechos fundamentales y libertades que el presidente catalán entregó a Sánchez... Y, por supuesto, la muy comentada reverencia de Iván Redondo, primer secretario de Estado y 'mano derecha' de Sánchez, a Torra más similar al protocolo real que a otra cosa.

El gesto espontáneo de Iván Redondo provocó un alud de mofas. "El cortesano de Moncloa saluda al delincuente Torra con la inclinación de cabeza que Sánchez le niega al único que la merece: el Rey", dijo Abascal en Twitter. "Espero que Iván Redondo se recupere pronto del esguince cervical del cabezazo que acaba de dar. Se cuadran ante delincuentes", dijo por su parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Sabemos que el Gobierno Sánchez ha bajado la cabeza ante los separatistas, pero ver al 'casi vicepresidente' Iván Redondo hacer reverencias a Torra como si fuera un Rey es demasiado incluso para ellos", dijo por su parte Arrimadas.

El cortesano de Moncloa saluda al delincuente Torra con la inclinación de cabeza que Sánchez le niega al único que la merece: el Rey. pic.twitter.com/JcIwx0rPk2 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 6, 2020

Espero que Iván Redondo se recupere pronto del esguince cervical del cabezazo que acaba de dar.



Se cuadran ante delincuentes. pic.twitter.com/gHXlxMRZVM — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 6, 2020

Sabemos que el Gobierno Sánchez ha bajado la cabeza ante los separatistas, pero ver al 'casi vicepresidente' Iván Redondo hacer reverencias a Torra como si fuera un Rey es demasiado incluso para ellos ����‍♀ pic.twitter.com/O6GLO9CBkl — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) February 6, 2020

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera también ha hablado sobre la comentada reverencia de Iván Redondo. "El acto de ayer en Barcelona fue el encuentro de este par de pretenciosos. Todo queda simbolizado plásticamente en la reverencia de Iván Redondo a Quim Torra. Iván Redondo tiene que echar la mañana hoy en el fisio del golpe que le dio en al cabeza. Iván el ceremonioso. Ha sido protagonista del cachondeo general por el cabezazo de respeto tan notorio que casi consigue que pasen inadvertidos los dos besos que la plantó la Delegada del Gobierno en Cataluña a Torra", ha dicho el comunicador.

Para Herrera, "el cabezazo estuvo a la altura de la retórica cursi con la que nos obsequió Sánchez al término del encuentro". "El ridículo de Torra tratando de poner en escena un tratamiento protocolario de Estado independiente con honores militares. Que no eran militares, sino de una policía regional. Con todos los respetos para esa policía regional. Pero son policía, no fuerzas armadas de ningún país con cabezazo a la bandera. La cursilería de la agenda para el reencuentro, que además Torra despreció sin ningún tipo de miramientos. Y la cara de Sánchez con ese tono elocuente y de poco entusiasmo que le inspiraba esa reunión", ha comentado también. "Luego es muy bueno ver cómo se justifica para todo este Gobierno. Decía Redondo que 'no, no, es que me estaba diciendo una cosa y he acercado la cabeza'. Mira, no te inventes", ha concluido.

