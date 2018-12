Pablo iglesias y su escrache en el 'desfibrilador de tontos' de Santi González

Tiempo de lectura: 1



Pablo Iglesias organizó un escrache a Rosa Díez en la Complutense. El marqués de Galapagar, que entonces no lo era, declaró después que “el escrache es jarabe democrático de los de abajo”. El mismo Iglesias defendía hace dos años el boicot a Felipe González a la Universidad Autónoma como “una muestra de salud democrática”.

Ayer se quejaba del escrache que sufrió él mismo cuando trataba de presentar en Barcelona un libro que ha escrito con Juliana. Comparen con este tuit de ayer mismo: “Aunque no pueda verle y me cause hasta urticaria su timbre de voz, como demócrata condeno el ataque sufrido por el señor Iglesias en Barcelona. A diferencia dela extrema izquierda de Podemos, en Vox creemos en la libertad de expresión rechazando el odio y la violencia”. Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía.