Marta Rovira en el 'desfibrilador de tontos' de Santi González

Tiempo de lectura: 1



este martes en la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE', tenemos de todo: donantes y pacientes.

Entre los primeros, Rosa Díez tuiteaba una reflexión interesante: ¿Por qué siguen situando en el constitucionalismo al PSOE de Sánchez? No será políticamente correcto decirlo, pero desde el de junio no lo está. Ese es el drama de España y no el independentismo.

- Marta Rovira: “El Supremo no es nadie para juzgar lo que hemos hecho los independentistas”. Luego se quejará de que la llamen tonta del bote.

- Hace quince años por estas fechas Pérez Rubalcaba hizo una frase que merecía mármol: “los españoles merecen un Gobierno que no les mienta”. O sea, Sánchez, que ayer mismo salía retratado en ES.Diario: Sánchez mintió: El Consejo de Transparencia con firma que no existe en Moncloa Informe antiplagio de la tesis del doctor. Bueno Sánchez ya había mentido al pleno del Congreso cuando dijo que su tesis estaba publicada en la base de datos Teseo, lo que no era cierto.

- Cristian Campos: Los futuros apoyos de Pedro Sánchez: El partido que presenta a una asesina, el que presenta a un prófugo, el que presenta a un pro cesado por golpismo, el liderado por un antiguo miembro de ETA… Gracias al PSOE nos va a gobernar el módulo 15 de Soto del Real.