William Chislett: “No tengo deseo de regresar a mi país y menos con la estupidez del Brexit”

Llegó a España cuando aún era un joven periodista, y su intención era quedarse solo una temporada enseñando inglés y volver a Gran Bretaña. El amor y los amigos hicieron suficiente presión para que se quedara.

Quedarse trajo diversos beneficios, pero uno de los que le debemos, es el de contar nuestra historia como país, con más cariño del que lo hacen algunos españoles. Entonces ese libro se llamó: “Spain: What everyone needs to know”, y trataba de responder a modo de preguntas, lo esencial de un país como este. Era un encargo para una conocida colección británica.

Ahora llega actualizado, traducido al español y con las actualizaciones pertinentes: “Microhistoria de España, contada por un británico” de William Chislett, que es Investigador Senior Asociado del Real Instituto Elcano y ex corresponsal de The Times en España.

Llegó con el cambio de régimen, y lo que iba a ser una aventura como profesor de inglés, duró 40 años hasta la actualidad. En esos años, se ha dado cuenta de lo que ha cambiado España: “Me fastidia que la gente diga que la Transición fue una chapuza, porque yo valoro mucho la figura del Rey y cómo se hizo”.

“He hecho un enorme esfuerzo por escapar de los clichés sobre España” y es que conoce muy bien la industria española, la esperanza de vida que es mayor que en Reino Unido, pero hay cosas que mejorar: “el abandono escolar sigue siendo grande, son la generación perdida, y parte del problema viene del enorme número de estudiantes que repiten curso”. Lamenta que desmotivan a los alumnos porque además no hay trabajo, y que no se han resuelto los problemas de educación.

Dice que “los españoles tienen baja autoestima, y no entiendo por qué”. Con la que está cayendo ahora, con la COVID solo le sale decir “ánimo y algo más” aunque tiene que pensarlo, porque como slogan, no le parece bueno. Lo que sí parece bueno, es la visión desde fuera, de alguien con criterio, de William Chislett, que se siente más español que británico, “a pesar de mi acento de guiri”.